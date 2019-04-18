لجنة المسابقات تصدر برنامج النخبة والتحدي للممتاز

أصدرت اللجنة المنظمة للمسابقات بالاتحاد السوداني البرمجة الكاملة لدوري التحدي (الهبوط) الذي يضم سبعة فرق حتى الآن هبطت من دوري المجموعتين هي أهلي مروي وود هاشم سنار والأمل عطبرة وحي العرب بورتسودان والموردة وأهلي الخرطوم والرابطة كوستي بالاضافة إلى الفريق الثامن الذي سيتحدد بعد أداء الهلال لمباراتيه المؤجلتين أمام هلال كادوقلي والشرطة القضارف حيث سيصعد فريقان من فرق مريخ الفاشر والشرطة وهلال كادوقلي لدوري النخبة فيما سيتحول الفريق الثالث لدوري الهبوط.

وجاءت برمجة دوري التحدي على النحو التالي: في الأسبوع الأول الذي ينطلق في الثالث والعشرين من أبريل بثلاث مباريات حيث يلتقي أهلي مروي مع ود هاشم سنار باستاد كريمة ويقابل الأمل عطبرة حي العرب بورتسودان باستاد عطبرة ويلتقي أهلي الخرطوم مع الرابطة كوستي بالخرطوم فيما تم تأجيل مباراة الفريق الثامن الهابط والموردة.

وسينطلق الأسبوع الثاني في السادس والعشرين من أبريل بمباراة تجمع الموردة وأهلي الخرطوم بملعب دار الرياضة وفي السابع والعشرين من أبريل يقابل حي العرب بورتسودان أهلي مروي بإستاد بورتسودان وتم تأجيل مباراة الثامن الهابط وود هاشم سنار .

ويبدأ الأسبوع الثالث في الثلاثين من أبريل بلقاء ود هاشم سنار وأهلي الخرطوم بإستاد سنار وفي الأول من مايو تقام مباراتان حيث يلتقي الأمل مع الموردة باستاد عطبرة ويقابل حي العرب الرابطة باستاد بورتسودان، فيما تم تأجيل مباراة أهلي مروي والفريق الهابط الثامن.

ويُقام الأسبوع الرابع في الرابع من مايو بلقاء أهلي الخرطوم والفريق الهابط بالخرطوم وفي نفس اليوم يلتقي الأمل مع ود هاشم باستاد عطبرة وفي الخامس من مايو تقام مباراتان حيث يلتقي الرابطة مع أهلي مروي باستاد كوستي ويقابل الموردة حي العرب بورتسودان بملعب دار الرياضة.

وينطلق الأسبوع الخامس في الثامن من مايو بمباراتين حيث يلتقي الرابطة مع الموردة باستاد كوستي ويقابل ود هاشم حي العرب بورتسودان باستاد سنار وفي التاسع من مايو يلتقي أهلي مروي مع أهلي الخرطوم باستاد كريمة وفي نفس اليوم يلتقي الفريق الهابط الثامن بملعبه مع الأمل عطبرة.

وينطلق الأسبوع السادس في الحادي عشر من مايو بلقاء ود هاشم والرابطة بسنار، وفي الثاني عشر من مايو يلتقي الموردة مع أهلي مروي بملعب دار الرياضة وفي الثالث عشر من مايو تُقام مباراتان حيث يلتقي حي العرب مع الفريق الهابط الثامن باستاد بورتسودان وفي نفس اليوم يلتقي الأمل مع أهلي الخرطوم بإستاد عطبرة.

وينطلق الأسبوع السابع والأخير للدورة الأولى في الخامس عشر من مايو بلقاء الموردة وود هاشم سنار بملعب دار الرياضة وفي السادس عشر من مايو يقابل أهلي مروي الأمل عطبرةوفي السابع عشر من مايو تقام مباراتان حيث يلتقي الرابطة مع الفريق الهابط الثامن وفي نفس اليوم يلتقي أهلي الخرطوم مع حي العرب بورتسودان بالخرطوم.

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كما أصدرت اللجنة المنظمة للمسابقات برمجة الأسابيع الأربعة الأولى للدورة الأولى لمسابقة دوري النخبة.

حيث يلتقي في الأسبوع الأول المريخ مع حي الوادي نيالا في الخامس والعشرين من أبريل الجاري باستاد المريخ بامدرمان وفي نفس اليوم يلتقي الخرطوم الوطني مع هلال الأبيض باستاد الخرطوم، فيما لم يتم تحديد موعد مباراتي أهلي شندي وصاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية ولقاء الهلال مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية،.

وفي الأسبوع الثاني يلتقي المريخ مع هلال الأبيض باستاده في الثامن والعشرين من أبريل الجاري وفي نفس اليوم يلتقي الخرطوم الوطني مع حي الوادي نيالا باستاد الخرطوم، فيما تم تأجيل مباراة الهلال وصاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية ومباراة أهلي شندي وصاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية.

وفي الأسبوع الثالث تم تأجيل مباراة المريخ مع صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية فيما يلتقي اهلي شندي مع هلال الأبيض باستاد شندي في الثاني من مايو وفي نفس اليوم يلتقي الخرطوم الوطني مع صاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية وفي الثالث من مايو يلتقي الهلال مع حي الوادي نيالا بملعبه بامدرمان.

وفي الأسبوع الرابع يلتقي المريخ مع صاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية بملعبه بامدرمان في الخامس من مايو، ويلتقي الهلال مع هلال الأبيض بملعبه بامدرمان، وفي نفس اليوم يقابل الخرطوم الوطني صاحب المركز الثالث في المجموعة الثانية بالخرطوم وفي ذات اليوم يلتقي أهلي شندي مع حي الوادي نيالا باستاد شندي.

يذكر أن تحديد صاحبي المركز الثالث والرابع في المجموعة الثانية لمرحلة المجموعتين بمسابقة الدوري الممتاز مرتبط بمباراتي الهلال المؤجلتين أمام هلال كادوقلي الشرطة القضارف حيث يتحكم الأزرق في صعود الفريقين الذين سيصعدان للنخبة واللذين سيتحولان لدوري الهبوط ويبدو مريخ الفاشر والشرطة القضارف الأقرب للتأهل لدوري النخبة لأن أي نتيجة غير الفوز لهلال كادوقلي أمام الهلال تعني وداعه تحوله لدوري الهبوط وصعود الشرطة ومريخ الفاشر للنخبة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)