والي الخرطوم يدعو الوزارات لمجهود إضافي لمحاربة الفساد

شدّد والي الخرطوم، الفريق مرتضى عبدالله وراق، على تضافر الجهود بين مكونات الولاية في المرحلة المقبلة خدمة لإنسان الولاية، ونبه إلى أن المرحلة بالغة الحساسية وتحتاج إلى مجهود إضافي وعمل استثنائي لمحاربة الفساد والمحافظة على المال العام.

والتقى وراق يوم الخميس بالمديرين العامين لوزارات الولاية ومجالسها، وشدد على الوزارات والمجالس والمحليات تكملة خططها وتوضيح العقبات التي تعترض سير هذه الخدمات، والعمل على توضيح المشاريع التي تم إنجازها والتي تحت التشييد للعمل على إكمالها.

وبحسب الشروق وجه الوالي الجهات المختصة بالولاية، بالعمل على ضمان انسياب الوقود والدقيق وضبط ومراجعة الخارطة الاستثمارية بالولاية، وتكثيف جهود النظافة وإزالة التلوث البصري وإعادة تأهيل الطرق والاستعداد المبكر لفصل الخريف، وتوفير المواصلات والعمل على دعم المشاريع التي تعمل على استقرار الشباب وتجهيز دعم الأسر المتعففة في شهر رمضان المعظم عبر المجلس الأعلى للدعوة والإرشاد.

Advertisements

كما أمن على مراقبة أسواق البيع المخفض وأسواق المنتجين وتفعيلها وتوظيفها لصالح مواطن الولاية، وشدد وراق على أهمية انزال الصلاحيات إلى الوحدات الإدارية حتى تسهل عملية إيصال الخدمات للمواطن بالشكل المطلوب.

وتلقى الوالي خلال الاجتماع تقريراً مفصّلاً وضافياً، عن ولاية الخرطوم من حيث الخدمات التعليمية والجانب الصحي، وكذلك الجانب البيئي، والتنمية الاجتماعية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .