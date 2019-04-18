اللجنة السياسية بالمجلس العسكري تُطلع وفد المنظمات الدولية على الأوضاع بالبلاد

أطلعت اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي وفد ممثلي المنظمات الدولية ، على مجمل الأوضاع الأمنية والسياسية بالبلاد ، وأجابت اللجنة خلال اجتماعها بالوفد بالقصر الجمهورى يوم الخميس على استفسارات الوفد حول توقيتات تشكيل الحكومة المدنية وسير التفاوض مع القوى السياسية بالبلاد بالإضافة إلى التعامل مع مهلة الاتحاد الأفريقي.

وخاطب اللقاء عضوا المجلس الفريق أول جلال الدين الشيخ الطيب والفريق الركن شمس الدين كباشي الناطق الرسمي باسم المجلس مسؤول ملف السلام والمنظمات، وأكدا أن التغيير الذي جرى بالبلاد يمثل إنحيازاً للمطالب الشعبية وليس انقلاباً،وشددا على اهتمام المجلس بتحقيق السلام بالبلاد، وأشارا إلى بدء الاتصالات بالحركات غير الموقعة على اتفاقية السلام واستمرارها تعزيزاً للسلام والاستقرار .

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وبحسب الصيحة الآن أكد عضوا اللجنة السياسية التزام المجلس بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية، معلنين عن زيارة لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي للبلاد خلال اليومين القادمين للتواصل مع المجلس والقوى السياسية بالبلاد .

إلى ذلك أشادت الأمم المتحدة على لسان رئيس مكتبها بالخرطوم بالتزام المجلس بكافة الاتفاقيات والمواثيق الدولية المبرمة بين السودان والمنظمات الدولية ، معلنة سعيها للتحول للمساهمة في التنمية بدلاً عن تقديم المساعدات الإنسانية فقط، وضم الاجتماع الممثل المشترك الخاص للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي رئيس بعثة اليوناميد ورئيس مكتب الأمم المتحدة بالخرطوم وممثل اليونيسفا ومسؤول مكتب الاتحاد الأفريقي بالخرطوم .

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .