قدمت الفنانتان الممثلتان سلمى عبد الله مدني وحليمة يعقوب مشهداً درامياً مؤثراً على ساحة الاعتصام بالقيادة العامة وجد تفاعلاً وتجاوباً كبيراً من الجمهور الذي تحلق حولهن لتنطلق الهتافات بعد ختام المشهد الدرامي وهم يرددون شعار الثورة( دم الشهيد ما راح .. الليلة سقطت صاح).
وكانت الممثلة سلمى عبد الله مدني قد جسدت شخصية أم استشهد طفلها بعد أن دهسته إحدى عربات (التاتشر) التي كانت تمارس القمع والقتل وسط المتظاهرين وقد تقمصت دور الشخصية بصورة جعلتها تبكي بحرقة أثارت انفعال المشاهدين من جمهور ساحة الاعتصام.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : ممثلة تثير ساحة الاعتصام بتجسيدها شخصية أم دهس طفلها (تاتشر) الكتائب المسلحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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