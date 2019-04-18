أحزاب “الحوار” تتهم “قوى الثورة” بمحاولة اختطاف الفترة الانتقالية

أعلن تجمع أحزاب الحوار الوطني الذي يضم نحو 40 حزباً سياسياً، رفضه محاولات مَن أسماها بـ”قوى الثورة” العمل لاختطاف الفترة الانتقالية، وكشف عن الانتظام في تكتل سياسي لتقديم رؤية سياسية تتوافق عليها تمهيداً لطرحها على المجلس العسكري.

وقال المنسق العام للتجمع، محمود عابدين، منسق اللجان الثورية في السودان، إن تجمع أحزاب الحوار، أبدى موافقته على تقديم رؤية موحدة حول إدارة البلاد خلال الفترة الانتقالية والترتيبات المتعلقة بالمسار الديمقراطي.

وأبدى عابدين خشية تجمعهم من الصراع السياسي بين الأحزاب خلال الفترة الحالية، وتابع “تجمع أحزاب الحوار قدم طلباً لعقد لقاء مع المجلس العسكري”.

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وأشار إلى أنهم سيقدمون رؤية متكاملة للفترة الانتقالية وكيفية إدارة الدولة، رافضاً الدعوات المنادية بتشكيل حكومة تكنوقراط، موضحاً أن الفترة الانتقالية تتطلب حكومة كفاءات متوافق عليها من الجميع.

وامتدح عابدين الخطوات التي اتخذها المجلس العسكري منذ توليه زمام الأمور بالبلاد حتى الآن.

يُشار إلى أن تجمع أحزاب الحوار يمثل مجموعة من الأحزاب التي شاركت في الحوار الوطني الذي أطلقه نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، حيث شاركت عدد من الأحزاب في نسخ لحكومات الوفاق الوطني والكفاءات التي سقطت بالإطاحة بالبشير ونظامه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365) .