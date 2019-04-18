بالفيديو : وصف الشاعر الكبير يحي فضل الله بأنه (مرة وما راجل) بسبب أغنية لمصطفى سيد أحمد

أوضح الشاعر الكبير يحي فضل الله بأنه واجه استنكاراً كبيراً بسبب كلمات أغنيته الشهيرة (يا ضلنا) التي تغنى بها الفنان الراحل مصطفى سيد أحمد وذلك عندما اتهمه خاله بأن كلمة يا ضلنا لا تليق بالرجال .
وأضاف فضل الله أن خاله عندما سمع الأغنية بصوت الراحل مصطفى سيدأحمد جاءه خصيصاً من بلدته وقال له ( أنت خايب في راجل بقول يا ضلي ويا ضلنا دي بتقولها المرة لما راجلها يموت) وأشار فضل الله إلى أنه قابل خاله بالفنان مصطفى سيد أحمد واستمع إليه حتى خرج منه وهو معجب به ليقول له:(والله أب شنب دا مطرب ياخ).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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