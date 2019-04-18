التقى رئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري الانتقالي؛ الفريق أول ركن عمر زين العابدين؛ اليوم الخميس وفد الجبهة الوطنية للتغيير بقيادة د. غازي صلاح الدين. وقال زين العابدين أن المرحلة الراهنة تستدعي التوجه نحو بناء الدولة بالتشاور مع القوي المدنية ومحاربة فكرة الاقصاء بين القوي السياسية. ولفت الي أهمية خلق علاقات خارجية متوازنة اقليميا ودوليا موكدا أن الجبهة ستكون سندا وعضدا للمجلس في هذه المرحلة. Advertisements ومن جانبه قدم صلاح الدين مقترحات لهيكلة الدولة ونظام الحكم وتكوين جهاز تشريعي له سلطات واختصاصات من أجل خلق توازن بين النظام الرئاسي والبرلماني. وقال أن التغيير الذي احدثته القوات المسلحة يعد انحيازا للشعب املته الضرورة لتجاوز الازمة والخروج بالبلاد الي بر الأمان. ومن جهته طالب نائب رئيس حركة الاصلاح الآن حسن عثمان رزق بإطلاق المعتقلين السياسيين وتشكيل حكومة مدنية ومحاكمة الفاسدين والذين قتلوا الثوار عبر محاكمات عادلة ونزيهة.

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كانت هذه تفاصيل خبر تحالف احزاب الجبهة الوطنية يقدم رؤيته للمجلس العسكري للمرحلة المقبلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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