ﻛﻤﺎل ﻋﻤﺮ: أﺣﺰاب اﻟﺤﻮار ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺍﺕ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: ﻁﺎﻟﺐ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﻱ ﺑﺎﻟﻤﺆﺗﻤﺮ ﺍﻟﺸﻌﺒﻲ ﻭﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻲ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﻛﻤﺎﻝ ﻋﻤﺮ، ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ ﺑﻤﺼﺎﺩﺭﺓ ﺳﻴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻧﻴﻴﻦ ﺑﺎﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻁﻨﻲ ﻭﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻮﻻﻳﺎﺕ، ﻭﻛﺸﻒ ﻋﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺟﺪﻳﺪﺓ ﻋﻦ ﺁﺧﺮ ﺍﺟﺘﻤﺎﻉ ﻟﻠﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﻨﺴﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻷﺣـﺰﺍﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺑﻌﺪ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ، ﻭﻗﺎﻝ ﺇﻥ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻘﻮﻡ ﺑﺘﻌﺒﺌﺔ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﺒﺸﻴﺮ ﻟﻔﺾ ﺍﻻﻋﺘﺼﺎﻡ ﻟﺬﻟﻚ ﻫﺆﻻء ﺃﻋﺪﺍء ﺍﻟﺜﻮﺭﺓ ﻭﺍﻧﺘﻘﺪ ﻋﻤﺮ ﺍﻧﻀﻤﺎﻡ ﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﻟﻠﺤﻮﺍﺭ ﺍﻟﺬﻱ ﺩﻋﺎ ﻟﻪ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻱ، ﻭﻗﺎﻝ بحسب اﻟـ”ﺍﻟﺠﺮﻳﺪﺓ”: ﻫﻨﺎﻙ ﺃﺣـﺰﺍﺏ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺨﺠﻞ ﻛﺄﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﻔﻜﺔ ﻭﺃﺣﺰﺍﺏ ﺍﻟﺤﻮﺍﺭ ﺍﻻ ﻣﻦ ﺭﺣﻢ ﺭﺑﻲ، ﻭﻟﻔﺖ ﻋﻤﺮ ﺍﻟﻰ ﺃﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﻅﻠﺖ ﺗﺪﻋﻢ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﺑﻖ ﺣﺘﻰ ﺁﺧﺮ ﻟﺤﻈﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً، ﻭﻗﺪﻣﻮﺍ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻮﻉ ﻣﻈﻠﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻭﺷﺮﻋﻴﺔ ﻭﺳﺎﻫﻤﻮﺍ ﻓﻲ ﺗﻤﺪﻳﺪ ﺃﺟﻞ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ، ﻭﺷﺪﺩ ﻋﻠﻰ ﺿﺮﻭﺭﺓ ﺃﻥ ﻳﺘﻢ ﻋﺰﻟﻬﻢ ﺳﻴﺎﺳﻴﺎً ﺃﺭﺑﻌﺔ ﺃﻭ ﺧﻤﺴﺔ ﺃﻋـﻮﺍﻡ ﺑﺤﺮﻣﺎﻧﻬﻢ ﻣﻦ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻲ، ﻭﺑﺮﺭ ﻋﻤﺮ ﻣﻄﺎﻟﺒﺘﻪ ﺗﻠﻚ ﺑﺄﻥ ﺗﻠﻚ ﺍﻷﺣﺰﺍﺏ ﺷﺎﺭﻛﺖ ﻓﻲ ﻣﺴﻴﺮﺍﺕ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﺬﻱ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻤﺎﻫﻴﺮ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺴﻮﺩﺍﻧﻲ ﺗﻘﻮﺩ ﺛﻮﺭﺗﻬﺎ ﺿﺪ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﻭﻛﺎﻧﺖ ﺳﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻨﻈﺎﻡ ﺗﻘﺘﻞ ﺍﻟﻤﺘﻈﺎﻫﺮﻳﻦ. الجريدة المادة السابقة الأمم المتحدة تقود تحقيقا في ليبيا بشأن تزويد الإمارات السلاح لحفتر لإخضاع طرابلس

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