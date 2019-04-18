- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
اتهمت حكومة الوفاق الليبية اليوم الخميس فرنسا بدعم القائد العسكري المشير خليفة حفتر وقالت إنها ستوقف التعاون مع باريس.
ونقلت وكالة “رويترز” عن وزارة الداخلية التي مقرها طرابلس قولها في بيان إنه سيتم وقف “أي تعامل مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية الثنائية”.
وكان الجيش الوطني الليبي، أعلن اليوم الخميس، عن تعرضه لهجوم مسلح في قاعدة “تمنهنت” الجوية جنوبي البلاد.
بينما أعلنت حكومة الوفاق الوطني، السيطرة على قاعدة “تمنهت” الجوية التابعة للجيش الوطني الليبي شرقي البلاد.
وقالت عملية “بركان الغضب”، لحكومة الوفاق، إن “قوة حماية الجنوب التابعة لمنطقة سبها العسكرية تطارد فلول عصابات المتمرد في قاعدة تمنهنت العسكرية”.
وتابعت: أن” قوة حماية الجنوب تسيطر على 15 آلية عسكرية تابعة لميليشيات الانقلابي المتمرد في قاعدة تمنهنت العسكرية”.
كانت هذه تفاصيل خبر حكومة طرابلس تتهم باريس بدعم حفتر وتوقف التعاون مع فرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.