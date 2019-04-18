- 1/2
- 2/2
شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة تدعم انتقالا ديمقراطيا وسلميا في السودان بقيادة مدنيين يمثلون كل السودانيين، في حين واصل محتجون مطالبة المجلس العسكري بتسليم السلطة لمدنيين.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية مورجان أورتاجوس إن السودان ما زال على قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب، وشددت على أن سياسات واشنطن ستستند إلى “تقييمنا للأحداث على الأرض وأفعال السلطات الانتقالية”، وفقا لوكالة “رويترز”.
وأضافت أن واشنطن متفائلة بسبب الإفراج عن المعتقلين السياسيين وقرار المجلس العسكري الانتقالي رفع حظر التجول.
ويشهد السودان، حالياً، مرحلة انتقالية بعد الإطاحة بالرئيس السابق، عمر البشير، يوم الخميس الماضي، إثر حراك شعبي، وتولى مجلس عسكري انتقالي مقاليد الحكم لفترة انتقالية، برئاسة وزير الدفاع السابق عوض بن عوف، الذي لم يلق قبولا من مكونات الحراك الشعبي ما اضطره بعد ساعات لمغادرة موقعه مع نائب رئيس المجلس، رئيس الأركان السابق كمال عبد الرؤوف الماحي، ليتولى قيادة المجلس المفتش العام للقوات المسلحة السودانية، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تعلن دعمها الكامل لانتقال السلطة في السودان بقيادة مدنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.