إعتقال جمال.. هل يخرس الطبّال..؟!.. بقلم محمد كامل سعيد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

* ظل جمال الوالي هو اليد (الحنينة) والطويلة لسلطة الانقاذ التي تغلغلت في المريخ، ولعل مساهمات الرجل في دمار الكيان لم تعد خافية على العشاق الاصلاء.. وعندما نقول الاصلاء فاننا نهدف للتذكير باولئك الدخلاء الذين اقتحموا الدار في غفلة من الزمان..

* تقرّب الدخلاء الى جمال الوالي رغم معرفتهم التامة بولائه لليل الانقاذ الاسود، ولانهم لا يفكرون الاّ في مصالحهم الخاصة فقد كان من الطبيعي ان نتابعهم وهم يطبّلون له في اصداراتهم البايرة، بل ويقاتلون في سبيل حمايته من كل شئ وأي شئ حتى النقد..

* شهد المريخ في عهد جمال الوالي الكثير من العادات الدخيلة التي صارت مع الوقت من الثوابت، فتابعنا انتشار السمسرة في التسجيلات، سواء للوطنيين او اولئك الاجانب.. وكان من الطبيعي ان تظهر فرقة الكورال التي يتبرع افرادها بحماية الرئيس الطوالي..!

* للاسف اختلط الحابل بالنابل، وصارت (شلة الأنس) ومجموعة (فطور الجمعة) هي التي تدير الكيان وتتحكم في كل القرارات الصادرة حتى ولو كانت فنية.. ولان الصرف لم يعرف السكة السليمة كان الفشل هو المحصلة الطبيعية والثابتة لكل الافكار والخطط..

* تفشت الفوضى، وتمدد الفساد، وتحول النادي الى مصدر رزق لعدد مقدر من العطالى والارزقية الذين لا هم لهم غير نقل الوشايات سواء بالهاتف او بشكل مباشر.. وبعدها يتسلم كل منهم قيمة ما تبرع به من اخبار.. فتحول الكيان الى مجموعات متنافرة..!!

* ولان المال السايب بيعلّم السرقة.. فقد انتشر الحرامية داخل اسوار النادي وخارجه، وتراجع الوضع، ووصل الى مرحلة متأخرة من البؤس والفساد بمباركة اولئك الذين نصبّوا انفسهم كعرابيين للوالي الذي صار لا يخطو اي خطوة الاّ بعد الرجوع اليهم..!!

* صرف الوالي الرئيس الطوالي، مليارات الانقاذ على المريخ، ووزعها على عدد لا باس به من الارزقية وافراد الكورال، وهواة التطبيل في الفارغة، فكان من الطبيعي ان يتراجع اسم المريخ محلياً وافريقياً وعربياً ولم تفلح كل المحاولات التجميلية في تبديل الواقع المرير..

* كان عشاق المريخ على موعد نهاية كل موسم مع تكرار ممل لسيناريو الفشل الذي لا يخرج عن دائرة الهزائم القياسية سواء عربياً او افريقياً أو محلياً، ورغم ذلك يأتي كل طبّال عقب السقوط ليعزف لنا على وتر العاطفة متعهداً بغد مشرق مدافعاً بالباطل عن الوالي..!!

* استسلم الرئيس الطوالي لمجموعة الارزقية الذين فرضوا كلمتهم عليه، وتحولوا مع الزمن، وتضخموا، وتمددوا، وصار الواحد منهم يتعامل مع الكيان وكأنه احد منازله او مصانعه او شركاته بواسطة اموال الانقاذ السايبة وحقق ما حقق من قفزة نوعية..!

* انتشر الفساد، وفاحت رائحته النتنة، في الصفقات المشبوهة لعدد من اللاعبين والمدربين، لا زال المريخ وسيظل يعاني منها لسنوات وسنوات قادمة، ورغم ذلك لم يتجرأ احد على المطالبة بفتح تلك الملفات التي اذكمت الانوف وفرضت نفسها على كل قريب من النادي الاحمر وبصورة مزعجة..!

* المضحك ان اي طبّال، وكل من شايعه ومجموعة المحتالين في فرقة الكورال ومن لف لفهم من الارزقية وهواة التطبيل انتظاراَ للمقابل المادي، جميعهم مارسوا الصمت ولم يعلّق احدهم على خبر اعتقال الس لطان للوالي الرئيس الطوالي وعدد من رموز حكم الانقاذ البائد..!!

* ان الثورة التي اقتلعت نظام الانقاذ البائس، واسعدت شعب السودان، فعلت نفس الشئ مع عشاق المريخ الاصلاء، الذين شهدوا على تدخل السلطة الغاشمة بالكيان وتغلغلها فيه بمباركة مجموعة صحافيين وسماسرة يعرفهم عشاق الاحمر بالاسم والرسم.. والاّ شنو..

* ان ابتعاد الوالي ـ ولانه ارتبط بمصالح البعض ـ كان من الطبيعي ان يسعى الارزقية لاجل اعادته ولو بالوهم، واجتهد من اجتهد في سبيل ذلك بمحاربة مجلس الشرعية، وبث الاكاذيب، وطبخ المؤامرات، لاشعال الموقف، بالاتفاق مع عدد من النجوم.. الان هل يا ترى ان القبض على الوالي سيخرس اولئك المواهيم..؟!!

* تخريمة أولى: يظل اصحاب (الثروات) الذين فقزوا في عهد الانقاذ، وتحولوا من فقراء الى مليارديرات، وبنوا القصور، وامتطوا أفخم السيارات، واشتروا الشقق خارج السودان، وأمنوا انفسهم مادياً.. لا ولن يكونوا في يوم من الايام بصفوف (الثورات) التي تابعناها منذ شهور في شوارعنا.. انهم للاسف ساذجون بكل ما تحمل الكلمة من معاني وتفاصيل.. ولنا عودة باذن الله لهذه الجزئية..!!

* تخريمة ثانية: هل يا ترى ان جمال الوالي كان يعلم حقيقة الذين التفوا من حوله عندما كان يوزع اموال الانقاذ على كل من طلب بيع نفسه..؟! اعتقد انه يعلم بحقيقتهم ولكنه كان يدعي عدم المعرفة، وفي نفس الوقت.. هل يا ترى انه عرف الان قدر الرجال ووضعيتهم ومكانتهم..؟ نتمنى ذلك..!!

* تخريمة ثالثة: وتاني بنعيد: مرت الايام، كالخيال احلام ولا نزال ننتظر نتيجة شكوى لوزان التي أوهم البعض عشاق الكيان بانها (مربوحة) ولعل ما حدث من فشل متراكم في القضايا التي افتعلها المرضى بالسنوات الماضية سيكون هو السند الاول والاخير للبسطاء لتقبل واقع تبدد الحلم الوهمي.