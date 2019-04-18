رسمياً…الغربال هدافا لبطولة العرب

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : حصل مهاجم المريخ محمد عبد الرحمن الشهير بالغربال على هداف البطولة العربية في نسختها الجديدة برصيد 7 اهداف متفوقا على جميع اللاعبين من اصل 32 ناديا شاركوا في البطولة العربية من قارتي آسيا وافريقيا ويجدر ذكره ان نادي المريخ ودع البطولة من مرحلة نصف النهائي امام النجم الساحلي الذي فاز بالبطولة.

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