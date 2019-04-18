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الخليج 365 :
- انهي الاتحاد الافريقي الجدل و منح الاتحاد السوداني لكرة القدم مهلة حتى الثلاثين من يونيو المقبل لاختيار ممثليه للعب في افريقيا ويجدر ذكره ان كاف كان قد حدد منتصف مايو آخر مهلة قبل ان يعود ويعدل من قراره السابق.
كانت هذه تفاصيل خبر الكاف ينهي ازمة الاتحاد العام ويمنح المسابقات مهله حتى 30 يونيو لتحديد ممثليه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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