عااجل..النجم الساحلي يوتوج بطلا لبطولة زايد

في المباراة التي انتهت احداثها الآن، والتي جمعت بين الهلال السعودي والنجم الساحلي التونسي في نهائي البطولة العربية والتي كسبها النجم بهدفين لهدف وتوج على اثرها النجم بطلا للبطولة العربية.

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