آلية لمراقبة انسياب الدقيق إلى مخابز

الخليج 365 :

كشف الأمين العام لاتحاد المخابز جبارة الباشا، عن تكوين آلية لمتابعة ومراقبة حركة الدقيق من المطاحن إلى المخابز لضمان انسيابه بصورة جيدة تفادياً لحدوث فجوة في الدقيق الخاص بالخبز.

وقال الباشا لوكالة السودان الرسمية للأنباء “سونا”، يوم الخميس، إنه وجه منسوبيه بمحليات ولاية الخرطوم المختلفة بمراقبة الدقيق من المطاحن إلى المخابز لضمان انسيابه بصورة جيدة.

وطلب من وكلاء الدقيق الالتزام بإيصال حصص المخابز من الدقيق في الوقت المناسب، ونبه أصحاب المخابز لتسلم حصتهم من الدقيق.