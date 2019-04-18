حضر معالي المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، والشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي، المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية الأبطال (البطولة العربية)، والتي جمعت فريقي النجم الساحلي التونسي والهلال السعودي مساء اليوم على ملعب "هزاع بن زايد" بالإمارات.
ورصدت عدسات الكاميرات انفعالات تركي آل الشيخ خلال المباراة، حيث ظهر غاضبًا ومنفعلًا بشكل كبير خلال تسجيل النجم الساحلي أهدافه في شباك فريق الهلال السعودي خلال مباراة اليوم، كما ظهر حزينًا بعد خسارة الفريق السعودي لقب البطولة العربية بعد هزيمته في لقاء اليوم.
وفاز النجم الساحلي على الهلال السعودي بنتيجة 2-1 في المباراة النهائية للبطولة العربية، وتوج بلقب البطولة للمرة الأولي في تاريخه، وحصد جائزة مالية بلغت 6 ملايين دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر تفاعل تركي آل الشيخ خلال مباراة الهلال والنجم بنهائي البطولة العربية في حضور محمد بن زايد ولي عهد أبوظبي (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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