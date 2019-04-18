السعودية تجدد دعمها لباكستان والصومال في مواجهة الإرهاب

أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها للهجوم الإرهابي الذي وقع في إقليم بلوخستان جنوب غرب باكستان، والهجوم الإرهابي المزدوج الذي وقع في العاصمة الصومالية مقديشو، وأسفرا عن سقوط عدد من القتلى الجرحى. وقدم مصدر مسؤول بوزارة الخارجية العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي البلدين الشقيقتين مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، وذلك وفق وكالة الأنباء السعودية "واس". Advertisements وجددت الخارجية السعودية التأكيد على وقوف المملكة وتضامنها مع الدولتين الشقيقتين ضد جميع مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

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