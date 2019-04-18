واشنطن: سياستنا تجاه السودان سيحددها قرارات المجلس العسكري

أعربت وزارة الخارجية الأميركية، عن تفائلها من قرار المجلس العسكري الانتقالي في السودان بالإفراج عن المعتقلين السياسيين من قبل النظام السابق برئاسة عمر البشير.
وأشادت الخارجية الأميركية في بيان مساء اليوم الخميس، بإلغاء المجلس العسكري الانتقالي السوداني حظر التجوال الذي كان قد أقره رئيس المجلس السابق عقب الإطاحة بالرئيس عمر البشير من منصبه.
وعبرت الخارجية الأميركية عن دعم واشنطن للانتقال السلمي والديمقراطي في السودان بقيادة مدنية.
وأضافت الخارجية الأميركية "نبني سياستنا تجاه السودان بناء على تقييم الأوضاع على الأرض وقرارات المجلس الانتقالي".
واشترطت رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بالاستجابة الى مطالب الشعب السوداني.
وتستمر التظاهرات المطالبة بتسليم السلطة إلى حكومة مدنية فورا، والإفراج عن المعتقلين السياسين ومحاسبة رموز النظام السابق.
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