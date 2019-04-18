الشرطة الفرنسية: ماس كهربائى وراء حريق كاتدرائية نوتردام

أعلنت الشرطة الفرنسية، مساء اليوم الخميس، أنها ترجح فرضية تسبب ماس كهربائي في حريق كاتدرائية نوتردام التاريخية.
ونجحت جهود رجال الإطفاء في تقليص الخسائر المتوقعة للحريق المدمر الذي أصاب الكاتدرائية، حيث دمر الحريق الذي دام لأكثر من 12 ساعة البرج والسقف، لكن لم يصب برجي الجرس اللذين يعودان إلى القرون الوسطى بأي ضرر.
ورجح مسئولون في وقت سابق أن الحريق كان حادثًا، ربما نتيجة لأعمال الترميم بالكنيسة التي يعود تاريخها إلى نحو 900 عام.
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