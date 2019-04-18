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الداخلية الليبية في طرابلس تتهم فرنسا بدعم حفتر وتوقف التعاون معها

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اتهمت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المعترف بها دوليا فرنسا اليوم الخميس، بدعم القائد العسكري خليفة حفتر وقالت إنها ستوقف التعاون مع باريس.

وذكرت الوزارة التي مقرها طرابلس في بيان أنه سيتم وقف "أي تعامل مع الجانب الفرنسي في الاتفاقيات الأمنية الثنائية".

 

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