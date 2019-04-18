تتجاوز الحشود التي تدافعت الى ساحة الاعتصام بمحيط القيادة العامة للجيش السوداني بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم الخميس مليون شخص؛ في وقت أكدت فيه قوى الحرية التغيير استمرار الاعتصام حتى تحقيق مطالبها بتكوين مجلس سيادي مدني وحكومة مدنية انتقالية كاملة الصلاحيات.
ورصد (اخبار الخليج 365) منذ ظهيرة اليوم تدافع آلاف المواطنين من كل أحياء مدن العاصمة والولايات نحو الساحة؛ مع توقعات بزيادة الأعداد مع حلول منتصف الليل.
ودعا تجمع المهنيين السودانيين والقوى المعارضة الى حشود جماهيرية اليوم وغداً الجمعة لمزيد من الضغط على المجلس العسكري الانتقالي للإسراع في تلبية مطالب المعتصمين.
وسلمت قوى الحرية والتغيير أمس المجلس مطالبها التي حوت تشكيل مجلس سيادي مدني أو مجلس مختلط من المدنيين والعسكريين؛ الى جانب حكومة مدنية تدير البلاد لفترة انتقالية اربعة سنوات بكامل الصلاحيات.
وقالت مصادر مطلعة لـــ(اخبار الخليج 365) أن المجلس العسكري يدرس في المطالب التي تقدمت بها قوى المعارضة؛ وتوقعت أن يستعجل بالرد عليها خلال اليومين المقبلين.
وأضافت المصادر أن المجلس يدرك الاوضاع الحساسة الي تمر بها البلاد؛ وسيتعامل بايجابية مع هذه المطالب؛ حتى لو تطلب اعادة النظر في تشكيل المجلس.
كما طالبت قوى الحرية والتغيير ايضا باعادة هيكلة جهاز الامن والمخابرات الوطني والقبض على الرئيس المخلوع عمر البشير وكل رموز الحكومة المعزولة وتقديمهم الى محاكمات فورية.
كانت هذه تفاصيل خبر مليونية أمام المجلس العسكري بالخرطوم لتحقيق مطالبهم..(فيديو وصور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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