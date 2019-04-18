الخليج 365 : وافقت السلطات المصرية لـــــــــــ(500) مناصر سوداني لمساند الهلال في مواجهته الثالث والعشرين باستاد السويس ضد النجم الساحلي التونسي بينما سمحت لــــــــــ(150) من التونسيين للوقوف مع ناديهم في لقاء الاياب

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كانت هذه تفاصيل خبر السلطات تسمح للهلال بــــ(500) مشجع لحضور لقاء النجم من داخل استاد السويس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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