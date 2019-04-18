اللجنة العليا للموسم الزراعي تؤكد جاهزيتها للموسم الصيفي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

انعقد اليوم اجتماع اللجنة العليا لمتابعة سير الموسم الزراعي الصيفي برئاسة المهندس بابكر عثمان محمد علي وكيل وزارة الزراعة بحضور عدد من مديري وزارات الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولايات ومديري المشاريع الزراعية وممثل بنك السودان والجهات ذات الصلة.

ووقف الاجتماع على سير خطة الموسم الصيفي وتوفير احتياجات الموسم وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة ما بعد الحصاد، كما استعرض الاجتماع مصفوفة وزارة الزراعة للموسم الصيفي 2019-2020

وقال الوكيل لـ(سونا) إن اللجنة وقفت على خطة الموسم الصيفي وتم التأكيد على توفير جميع المدخلات الزراعية في الوقت المناسب وإزالة كافة العقبات التي تعترض سير الموسم وتوفير الجازولين والخيش.

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وأكد الوكيل أن متابعة سير الموسم ستجد العناية المستمرة لضمان التحضيرات المبكرة بهدف زيادة الإنتاج والإنتاجية بجانب توفير الأمن الغذائي وزيادة حصيلة الصادرات من محصولات العروة الصيفية

وأشاد الوكيل بأداء وقاية النباتات في مكافحة الآفات وتوفيرها الأسمدة والمبيدات للموسم الصيفي.

ومن جانبه أكد ممثل بنك السودان المركزي جاهزية البنك لتوفير المدخلات للموسم الصيفي وتوفير النقد الأجنبي لمقابلة متطلبات الزراعة .