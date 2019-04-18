بعثة الهلال تصل مصر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الهلال مساء امس إلى جمهورية مصر العربية لمواجهة فريق النجم الساحلي التونسي يوم الثلاثاء المقبل في إياب الدور ربع النهائي لمسابقة الكونفيدرالية الإفريقية، وحظيت بعثة الأزرق باستقبال طيب وحاشد من أسرة السفارة السودانية في مصر إلى جانب الجالية السودانية وعشاق الفريق في المحروسة والذين كانوا على أهبة الاستعداد لدعم الفريق معنويا؛ وبدأ الاستقبال حاشد للأزرق لا سيما أن المباراة تحظى باهتمام كبير من جانب الإعلام المصري كون أن المتأهل من مواجهة الهلال والنجم الساحلي التونسي سيواجه الزمالك المصري في الدور نصف النهائي لمسابقة الكونفدرالية.

وضمت بعثة الهلال التي ترأسها الأستاذ الطريفي الصديق رئيس القطاع الرياضي (33) شخصا من بينهم (21) لاعبا إضافة للجهازين الفني والإداري والطاقم الطبي.

وسيفتح الهلال اعتبارا من اليوم الخميس برنامج التدريبات التحضيرية في العاصمة المصرية القاهرة للوصول إلى الجاهزية المطلوبة لمواجهة النجم الساحلي التونسي؛ حيث سيجري الفريق جملة تدريبات بمصر قبل أداء المران الختامي يوم الاثنين المقبل بملعب السويس مسرح مواجهة يوم الثلاثاء؛ كما سيتابع الجهاز الفني لفريق الهلال اليوم المباراة النهائية في بطولة كأس زايد للأندية العربية الابطال بين النجم الساحلي التونسي والهلال السعودي.