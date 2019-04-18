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الدولار يواصل الانهيار مقابل الجنيه السوداني في السوق الموازي

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شهاب محمد - الخرطوم - رجل يحصي دولارات بمكتب للصرافة في القاهرة - أرشيف رويترز

الخليج 365 :

واصل سعر صرف الدولار الأمريكي الإنخفاض مقابل الجنيه السوداني يوم الخميس مع ختام تعاملات أسواق المال والأعمال بالخرطوم وذلك بعد مرور نحو أسبوع من إستيلاء الجيش على السلطة في السودان، وذلك للتعاملات النقدية وللتعامل بالشيكات والتحويلات الفورية.

يوم الخميس 18 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 50.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 13.35 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 65.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الأربعاء 17 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 58.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 15.45 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 72.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

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يوم الثلاثاء 16 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 60.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 16.00 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 75.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

يوم الإثنين 15 أبريل 2019 في السوق الموازي، وبحسب رجال أعمال ومتعاملين في سوق النقد تحدثوا لمندوب صحيفة (كوش نيوز) بالخرطوم ،سجل الدولار 68.00 جنيهاً بينما أصبح الريال السعودي 18.15 جنيه، للتعاملات النقدية، وسجل الدولار 83.00 جنيهاً للتعاملات بالشيكات الفورية والتحويلات.

وكان سعر الدولار وصل الى 73 جنيها للنعاملات النقدية و90 جنيهاً للشيكات في أواخر عهد الرئيس المعزول عمر البشير.

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