بالفيديو : الفحيل يتغزل في (منبرشات) ويغني لكنداكات الثورة

من كلمات وألحان الشاعر أيمن بشير قدم الفنان شريف الفحيل أغنية جديدة بعنوان (كلام وغيرة) موضحاً في مقدمتها بأنها تمثل إهداء لبنات السودان حيث ذكر في مقدمتها (إلى كل كنداكة سودانية وإلى قروب منبرشات خاصة كامل التقدير والاحترام والمحبة).
الأغنية الجديدة حملت كلماتها معاني المحبة والإعجاب حيث جاءت أقرب إلى الغزل حيث بث عبرها الفحيل إعجابه الكبير بالفتاة السودانية حيث يقول في مطلعها:
جواي ليكم أنا حاجات كتيرة
ما تسمعوا الحاسدين دا كلام وغيرة
ويمضي الفحيل متغزلاً في جمال المرأة السودانية حيث يقول :
فيكم جمال يا ناس مخلوق براه
جل الرسم صورتو
وصنعو براهو
خلاني بيه مشغول سارح معاهو
بعشق بنات بلدي
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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