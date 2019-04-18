في الاتجاه الصحيح ولكن!.. بقلم النور احمد

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> سار المجلس العسكري في الاتجاه الصحيح بالاستجابة الى مطالب الثورة السودانية الشبابية، واتخذ خطوات جريئة ستمكنه من كسب ثقة المواطن وتفتح باباً للأمل نحو الإصلاح وإحداث تغيير ظل يتطلع إليه الشعب السوداني.

وتحت ضغط الشارع والقوى المعارضة، إضافة إلى ضغط المجتمع الدولي، أخذ المجلس يسير نحو اتخاذ مزيدٍ من الخطوات التي يبدو أنها لاقت ارتياحاً لدى قطاع عريض من الجمهور، لكن هذه الإجراءات لم تكن كافيةً بالنسبة إلى القوى السياسية الموقعة على إعلان الحرية والتغيير حتى الآن. كما لم تُرضِ كثيرين من الشباب المعتصمين الذين يشكِّلون القوة الرئيسة التي أحدثت التغيير.

> وتمثلت الخطوات التي أرضت قطاعاً من الجمهور، ولا تراها قوى التغيير كافية، في ترتيباتٍ جديدةٍ لهيكلة جهاز الأمن والمخابرات الوطني، وإلغاء حظر التجول، والإعلان عن عدم نية السلطات فض الاعتصام المفتوح عن طريق القوة. كما ورد فيها إلغاء القوانين المقيدة للحريات، واستبعاد حزب المؤتمر الوطني من المشاركة في الحكومة المدنية التي سوف تدير الفترة الانتقالية. وتضمنت تشكيل لجنة لاستلام أصول حزب المؤتمر الوطني، وإعادة هيكلة مفوضية مكافحة الفساد، وتوجيهها إلى مباشرة عملها فوراً، إضافةً إلى الإعلان عن التحفظ على قادة في النظام السابق المتورّطين في الفساد.

> إذ أجرى المجلس العسكري تغييراتٍ (حقيقية)، وجرى التأكد من خلو تركيبته من أي أشخاصٍ موضوعين على قوائم الإرهاب الأميركية، أو مطلوبين في جرائم الحرب الدولية. أما قوى الشباب الذين وقفوا بقوة وراء تجمع المهنيين، فتثور لديهم شكوك في القوى الحزبية وقوى المعارضة التقليدية التي يمكن أن تختطف ثورتهم؛ لذلك تمت دعوةٌ إلى تكوين حزب جديد للشباب يمثل تطلعاتهم ومطالبهم.

> تكتنف المشهد السوداني الراهن تقاطعاتٌ كثيرة، فالثورة مهدّدة من الدولة العميقة، ذات الأذرع العديدة؛ كما هي مهدّدة أيضاً من أطراف في النظام الإقليمي العربي، وما تشهده ساحة الاعتصام من توجس بشأن اتجاه المجلس العسكري إلى الانحياز الى محور عربي.

> ويبقى العنصر الحاسم في مسار انتصار الثورة، واستقرار السودان، ورجوعه إلى الحياة المدنية والممارسة الديمقراطية، رهيناً بصمود الشباب، وقدرتهم على استدامة الضغط نفسه الذي أجبر العسكريين على عزل البشير، فلو استمر الحضور الشبابي وبالقوة السابقة نفسها، ستصل الثورة إلى مبتغاها، متخطيةً كل محاولات الالتفاف عليها من مجموعة الفاعلين الداخليين والخارجيين.

> أما الأمر الآخر المهم، فهو اتفاق القوى والأحزاب السياسية على برنامج الانتقال إلى الديمقراطية، بما في ذلك حجم التأثير المقبول للعسكر في مرحلة الانتقال؛ إذ لا يمكن تغييب دورهم تماماً، ولكن من الممكن، من خلال ضغط الشارع، تحقيق إنجازات بشأن حجم هذا الدور، وتعهد الجيش بقبول نظام الحكم الديمقراطي، وتسليم السلطة في نهاية الفترة الانتقالية المحددة بعامين.