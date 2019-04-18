من قتل المتظاهرين….؟!!!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

من قَتل المتظاهرين؟ سؤال الإجابة عليه تبقى صعبة للغاية، في ظل التعقيدات التي صاحبت تفريق الاحتجاجات وعمّت القُرى والحَضر، وأفضت في النهاية إلى استلام القوات المسلحة للسلطة انحيازاً للثورة الشعبية، واستجابةً لمَطالب المُتظاهرين.

وعلى حَد قول اللجنة المركزية لأطباء السودان، إن أكثر من سبعين مواطناً قُتلوا أيام الثورة، ومئات الجرحى نُقلوا إلى المُستشفيات، وتنوّعت طُرق القتل رمياً بالرصاص، وسحقاً بعربات التاتشر، وضرباً بأكعب الأسلحة في الصدر أو في البطن، أو اختناقاً بالغاز المُسيّل للدموع (بالبمبان).

فمَن قتل هؤلاء..؟ النائب البرلماني أبو القاسم برطم، قال: (إنهم لا يمثلون الأمن ولا القوات المُسلّحة ولا الشرطة السودانية، إنّما هُم جهاتٌ أُخرى.

للإجابة على سؤال مَن قتل المتظاهرين..؟ ألتقت (الصيحة) عددا من المُختصين في تحقيقٍ شاملٍ.. وخرجت بإجاباتٍ تقرأها في السطور التالية:-

المنظومة الأمنية غير مسؤولة

المحامي أحمد ساتي الحسين عضو مجلس نقابة المحامين السابق قال لـ(الصيحة): في مثل تلك القضايا يبقى الأفراد الذين يمثلون الجهة المُحدّدة هم المسؤولون جنائياً، لأن المنظومة الأمنية غير مسؤولة عمّا يحدث من تجاوزات، إلا إذا أصدرت قراراً بإطلاق النار على المُتظاهرين، لأنّها لا تملك سُلطة التعامل بوحشيةٍ مع المُتظاهرين، وليس من حقها إصدار تعليمات بالقتل، وهذا ما نراه واضحاً في قضية مقتل عوضية عجبنا، حينما حُوكم الضابط الذي أطلق عليها النار ولم يجد مُساندة من قُوّات الشرطة رغم وجود ظُرُوف مُعقّدة جعلته يضطر لإطلاق النار، لأن سلاح الشرطي مثل شرفه، ولكنه في النهاية تعرّض إلى محاكمة لأنّ القانون واضحٌ.. وقال إنّ الدولة مسؤولة في الدِّيّات والتّعويضات وجبر الأضرار، لكنها غير مسؤولة جنائياً إلا إذا كانت هنالك أوامر مُباشرة بإطلاق النار على المُتظاهرين.. وأضاف: البعض يقول مادام إنهم يتحرّكون على مرأى من القوات الحكومية الأخرى، فهذا يعني أنهم على علاقةٍ مع النظام، إلا أن آخرين يقولون إنّهم مُندسون لإحداث بلبلة كنوعٍ من الضغط على الأجهزة الأمنية لمُحاكمتها إعلامياً وإحداث تعبئة ضد النظام.. ليقول: نحن كقانونيين، نقول لا بُدّ من وجود بيِّنة في أيِّ اتّهام لمعرفة هوية قَاتلي المُتظاهرين، ولا بُدّ من شهود ومع ذلك تبقى عملية الإثبات في مُنتهى الصُّعوبة.

(الصيحة) التقت بأحد أقارب الشهيد الطالب بجامعة الرازي محجوب التاج محجوب، الذي قُتل في التّظاهرات الأخيرة، حيث قَال إنّ الشهيد محجوب كان داخل حرم الجامعة، وعندما تَعرّضت زميلاته للضرب من قُوّات تلبس زيّاً مدنياً وتستقل (بكاسي)، خرج وشكّل لهم حماية، إلا أنّه تعرّض لضربٍ مُبرحٍ في ظهره ورأسه وبطنه فَفَقَد الوعي وحمله بوكس بلا أرقام إلى مستشفى الأمل، وفي الطريق حسب إفادات زميلات له حاولوا إفاقته بجهاز كهربائي، لكنه كان قد فارق الحياة، ورفض مستشفى الأمل استلامه، وتم إحضاره بذات البوكس الى المشرحة، وقال إنّ الذين قتلوه من كانوا على البوكس ويحلمون سلاح كلاشنكوف ويُغطُّون وجوههم بالشالات.

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معروفون

أحد الثُّوّار فضّل حجب اسمه قال لـ (الصيحة)، إنه شهد كثيراً من حالات القتل، وذكر أن الذين يضربون المتظاهرين هم معروفون، فكانوا يحملون الكلاش ويلبسون الزّي المدني، وأضاف: تعرّض أحد إخواننا لطلق ناري في قدمه من جماعة كانت تستقل عربة توقّفت لتوصيله وسألته عن مكان قدومه، وعندما عرفوا أنه قادم من القيادة اتّهمته بأنه يحمل مخدرات، ومن ثم أنزلته وأطلقت النار على قدمه، وزاد بقوله: في القيادة أخرج أحدهم طبنجة أمام المعتصمين وأطلق النار على شباب الخدمات بالقيادة وفرّ هارباً.. وقال إن مثل هذه الأحداث تؤكد أن هنالك من يعمل خارج المنظومة الأمنية بالبلد..!

الدولة مسؤولة

في حين قال القانوني المحامي نبيل أديب لـ (الصيحة)، إنّ المسؤولية الجنائية تقع على الشخص الذي قتل المتظاهرين، وأيضاً تقع على قائده الذي سمح بذلك، أما المسؤولية المدنية فتقع على الدولة بغض النظر عمّن الذي أطلق الرصاص وقتل المتظاهرين، لأنها سمحت بوجود قُوّات تحمل أسلحة ومُلثّمة وتركب عربات من غير أرقام تكشف هويتها، ولأنها أي الدولة لم تحكم قواتها في الشوارع.

أيضاً التقت (الصيحة) بمواطن من منطقة بُرِّي قال: فَقدت في التظاهرات الأخيرة جدتي وخالتي، حيث توفيا اختناقاً بـ(البمبان)، وذكر أن منطقة بُرِّي فَقَدت كثيرين، منهم الشهيد صلاح سنهوري اُستشهد في يوم 25 سبتمبر 2013 والشهيد معاوية بشير اُستشهد في يوم 18 يناير 2019 والشهيد الفاتح النمير اُستشهد في يوم 31 يناير 2019 والشهيدة الكنينة أيوب اُستشهدت اختناقا بـ(البمبان) في يوم 15 مارس 2019 والشهيدة نعمات حسن مضوي اُستشهدت اختناقاً بـ(البمبان) في يوم 29 مارس 2019 والشهيد دكتور أحمد معتز اُستشهد في يوم 8 أبريل 2019م.. وقال إن هؤلاء عدا نعمات والكنينة اُستشهدوا بإطلاق رصاص حيٍّ من جماعات كانت ترتدي زيّاً مدنياً وتحمل الكلاش وتستقل البكاسي والتاتشرات!! وزاد بقوله: لقد كانوا يطلقون (البمبان) في أوقات لم يكن فيها تظاهر في آخر الليل داخل البيوت، ولقد تسبّب ذلك في وفاة جدتي وخالتي..!

مُعلِّم خشم القربة

القضية الوحيدة التي وجّهت فيها اتّهاماً هي قضية مقتل مُعلِّم منطقة خشم القربة أحمد الخير عوض الكريم، الذي قُتل بمعتقل جهاز الأمن بمنطقة خشم القربة شرق السودان.. حيث ذكر شهود رافقوه بالمعتقل أنه تعرّض للتعذيب داخل المُعتقل، رغم أن والي كسلا السابق وجهاز الأمن والشرطة بولاية كسلا، أكدوا أنه تعرّض لتسمُّم أُودي بحياته!! ولكن مع الضغط الإعلامي كوّن جهاز الأمن لجنة للتحقيق في مُلابسات وفاته، وأكدت بعد نهاية التحقيق أنه توفي نتيجة للتعذيب.. وكان وزير العدل السابق محمد أحمد سالم قد كوّن لجنة لتقصي الحقائق وكانت نتيجتها الاعتراف بأنه قُتل نتيجة تعذيبه داخل حراسة جهاز الأمن..!