نعم لاستمرار الاعتصام.. بقلم احمد يوسف التاي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قبل البدء في موضوع اعتبره الأهم على الإطلاق ، أزجي جزيل شكري وعظيم امتناني لكل قراء النبض الذين تساءلوا عن أسباب غيابي في اليومين السابقين، والذي كان بسبب وعكة صحية طارئة، لهم خالص الشكر والتقدير…

القضية التي أتناولها اليوم هي قضية فض الاعتصام، وهنا أتساءل هل الاعتصام ضرورة ملحة لاستكمال نجاح الثورة؟.. صحيح قد يتضايق البعض من إغلاق الجسور، وقد يتضرر آخرون من هذه المتاريس، لكن في رأيي أن هذه المتاريس ضرورة ملحة وهي حماية للثورة والثوار، والبقاء في محيط القيادة العامة هو حماية لمكتسبات الثورة فالخطر الآن يحدِّق بالثورة والثوار فلا بد أن يبقوا الصمود ويستمروا في حماية الثورة بالمتاريس وإغلاق كل المنافذ المؤدية لميدان الاعتصام، ففي استمرار الاعتصام مكاسب أعظم وأعم..

في تقديري أن استمرار الاعتصام يمثل الورقة السياسية الوحيدة الرابحة في يد الثوار، وهي كرت الضغط الوحيد الذي يمكن أن يستخدموه في مواجهة نظام كان قد اختفى رأسه المخلوع في «مكان آمن»، وعاد للمراوغة عبر أجهزته التي مازال لها وجود وتأثير، ثم عاد تحت ضغط الثوار لإيداعه السجن حبيساً (سنة يا أنا) .. سيدنا عمر في سجن كوبر، يا سلاااام ما يستاهل الراجل كان «عرّاض» والله…

أعود وأقول لولا استمرار الاعتصام لما اُودع المخلوع إلى السجن، ولولا إغلاق الشوارع والمتاريس لما تم القبض على كثير من رموز النظام الساقط، ولو أن الثوار تراجعوا عن الاعتصام لن تؤول المقاليد إلى السلطة المدنية، ولن تتم محاكمة فاسد واحد ولا قاتل واحد، وإذا لم يحمِ الثوار ثورتهم بالاعتصامات ويحصنوها بالمتاريس، سيعود نظام المؤتمر الوطني عبر دولته العميقة، وليس هذا وحسب، بل ستستأسد بعض كدايس القوى السياسية وتتنمر وتحكي صولة الأسد لاختطاف هذا المجد الذي هو أكبر من أن يحافظ عليه الانتهازيون الخاملون الذين بدأوا يتصارعون على الكراسي والمواقع، وكأن الفترة الانتقالية هي نهاية المطاف، فالذي يريد السلطة والحكم فليرينا جماهيره ومؤيديه وخبراته ومؤهلاته، لقد انتهى وقت الصعود بالقبيلة والمناطقية والمحاصصات والرشاوى السياسية والبيعة وشراء الولاء، فسنظل بالمرصاد لكل فاسد وانتهازي خامل كما كنا في عهد المخلوع عمر…

إن الشارع الذي أسقط عصابة الكيزان لن يعجزه الانتهازيون والمتسلقون، الشارع الآن متقدم جداً على كل القوى السياسية، فإما أن ترتقي إلى مستوى الشباب الثائر وتجرده، وإما سيكون مصيرها مثل مصير «الجماعة» فهل تسمع لهم ركزاً …

أعود مجدداً لأقول لابد من استمرار الاعتصام حتى يطمئن الشارع السوداني على أن جميع رموز النظام المباد داخل المعتقلات ينتظرون المحاكمة العادلة، فنحن أصلاً لا نريد أكثر مما أُخذ منا دون وجه حق..

لا أراني مغالياً إن قلتُ إن أجهزة الدولة الحساسة ومؤسساتها الحيوية لا تزال بأيدي كوادر النظام المباد وأنصار الرئيس المخلوع، خاصة جهاز الأمن الذي أرهقنا صعودا في الفترة السابقة بكثرة الإيقاف والاستدعاءات التي لا تكاد تدعنا نلتقط أنفاسنا أسبوعاً واحداً وهم يمارسون علينا الإرهاق الذهني والضغط النفسي، وكل ذلك لمجرد الكتابة عن الفساد وتعرية فشل النظام وفساده.. لكل ذلك استمرار الاعتصام هو الحل.. اللهم هذا قسمي فيما أملك..

نبضة أخيرة:

ضع نفسك دائماً في الموضع الذي تحب أن يراك فيه الله، وثق أنه يراك في كل حين.