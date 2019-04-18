تباً لكم !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

> أعوذ بالله من غضب الله..

> وأعوذ به من الشيطان الرجيم..

> وأعوذ به من علماء السلطان… في كل زمان ومكان..

> من لدن زمان معاوية – مجترح الملك العضوض – وحتى زمان الناس هذا..

> فقبله ما كان هناك عالم دين يداهن الخلفاء..

> ما كان ينافقهم… ولا يجاملهم… ولا يسايرهم… ولا يسكت عن حق خوفاً منهم..

> وما كان الخلفاء أنفسهم يقبلون بمثل هؤلاء العلماء (الشياطين)..

> فالساكت عن الحق شيطان أخرس… هكذا يعلمنا ديننا..

> ثم انتشرت ظاهرة علماء السلطان في أزمنة الأمويين… والعباسيين… والعثمانيين..

> وتنتشر الآن في زمان الذين تبعوهم بـ(إدمان)..

> إدمان السلطة… والمال… والبطش… والكبت… والقهر… والكذب باسم الدين..

> وأدمن – بإدمانهم – علماء السلطان النفاق… والرياء… و(الشيطنة)..

> أدمنوا تفصيل الفتاوى على مقاس (أهواء) الحكام، خوفاً… وطمعاً..

> وانظروا – بالله عليكم – إلى ما فعله علماء السعودية مؤخراً..

> انكبوا على غزل فتاواهم السابقة عن قيادة المرأة للسيارة ينقضونه فتلةً… فتلة..

> ثم ينسجون من خيوطه فتوى جديدة تبيح ما كان مكروهاً..

> فقط لأن السلطان ارتأى ذلك… ولو تراجع غداً لتراجع علماء الدين فوراً..

> وطفقوا يتغزلون في قرار طويل العمر… حفظه الله..

> وقرار طويل العمر – السابق واللاحق – لا دخل له بالدين… فهذه شؤون دنيا..

> أما علماء السلطان فمهما طالت أعمارهم فهي قصيرة..

> وليُسألن – حين لا ملك إلا لله الواحد القهار – عن كل فتاوى (إرضاء) السلطان..

> وعن عدم تقديم النصح له… والدين النصيحة..

> وعن السكوت عن الحق، عندما يرون من تلقائه حياداً عن الحق..

> وقبل فترة شاهدت – على شاشة فضائيةٍ ما – عالماً سورياً (سلطانياً)..

> كان يخطب خطبة الجمعة، ويُمجِّد في بشار الأسد..

> بل كاد يرفعه فوق مرتبة العمرين، ابن الخطاب… وابن عبد العزيز..

> فهو لا يقل عنهما عدلاً…ولا زهداً… ولا غيرةً على الدين..

> ووالله العظيم كدت أن أُفرغ ما في جوفي… من شدة شعوري بالغثيان..

> وأشفقت على هذا (المنافق الشيطاني) كيف سيلقى الله..

> فالمؤمن لا يزال في فسحة من أمره ما لم يُصب دماً حراماً… فقط دم بريء واحد..

> فكيف بمن أصاب دماء مئات الألوف من الأبرياء؟!..

> وعلماء السلطان – في بلادي – لا تزعجهم دماءٌ بريئة تسيل في تظاهرات سلمية..

> يسكتون سكوت الشيطان الأخرس… ولا فتوى واحدة (بالغلط)..

> ولكنهم كانوا ينزعجون أيما انزعاج لسفر الرئيس… فقد يصيبه أذى من ورائه..

> فيصدرون الفتوى إثر الفتوى، تحريماً لهذا السفر..

> ثم يصمون آذاننا بعبارة (لا يحل الخروج عليه وإن ألهب ظهوركم بالسياط)..

> والآن رئيسكم – ذا الشوكة – أُلهب ظهره بسياط (الخروج)..

> فصمتم صمت أهل القبور، فرقاً… ورعباً..

> فيا جميع علماء السلطان الذين تخشون الحكام أكثر من خشيتكم الله:

> تباً لكم !!.