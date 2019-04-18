تباً لكم !!.. بقلم صلاح الدين عووضة

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شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:
> أعوذ بالله من غضب الله..
> وأعوذ به من الشيطان الرجيم..
> وأعوذ به من علماء السلطان… في كل زمان ومكان..
> من لدن زمان معاوية – مجترح الملك العضوض – وحتى زمان الناس هذا..
> فقبله ما كان هناك عالم دين يداهن الخلفاء..
> ما كان ينافقهم… ولا يجاملهم… ولا يسايرهم… ولا يسكت عن حق خوفاً منهم..
> وما كان الخلفاء أنفسهم يقبلون بمثل هؤلاء العلماء (الشياطين)..
> فالساكت عن الحق شيطان أخرس… هكذا يعلمنا ديننا..
> ثم انتشرت ظاهرة علماء السلطان في أزمنة الأمويين… والعباسيين… والعثمانيين..
> وتنتشر الآن في زمان الذين تبعوهم بـ(إدمان)..
> إدمان السلطة… والمال… والبطش… والكبت… والقهر… والكذب باسم الدين..
> وأدمن – بإدمانهم – علماء السلطان النفاق… والرياء… و(الشيطنة)..
> أدمنوا تفصيل الفتاوى على مقاس (أهواء) الحكام، خوفاً… وطمعاً..
> وانظروا – بالله عليكم – إلى ما فعله علماء السعودية مؤخراً..
> انكبوا على غزل فتاواهم السابقة عن قيادة المرأة للسيارة ينقضونه فتلةً… فتلة..
> ثم ينسجون من خيوطه فتوى جديدة تبيح ما كان مكروهاً..
> فقط لأن السلطان ارتأى ذلك… ولو تراجع غداً لتراجع علماء الدين فوراً..
> وطفقوا يتغزلون في قرار طويل العمر… حفظه الله..
> وقرار طويل العمر – السابق واللاحق – لا دخل له بالدين… فهذه شؤون دنيا..
> أما علماء السلطان فمهما طالت أعمارهم فهي قصيرة..
> وليُسألن – حين لا ملك إلا لله الواحد القهار – عن كل فتاوى (إرضاء) السلطان..
> وعن عدم تقديم النصح له… والدين النصيحة..
> وعن السكوت عن الحق، عندما يرون من تلقائه حياداً عن الحق..
> وقبل فترة شاهدت – على شاشة فضائيةٍ ما – عالماً سورياً (سلطانياً)..
> كان يخطب خطبة الجمعة، ويُمجِّد في بشار الأسد..
> بل كاد يرفعه فوق مرتبة العمرين، ابن الخطاب… وابن عبد العزيز..
> فهو لا يقل عنهما عدلاً…ولا زهداً… ولا غيرةً على الدين..
> ووالله العظيم كدت أن أُفرغ ما في جوفي… من شدة شعوري بالغثيان..
> وأشفقت على هذا (المنافق الشيطاني) كيف سيلقى الله..
> فالمؤمن لا يزال في فسحة من أمره ما لم يُصب دماً حراماً… فقط دم بريء واحد..
> فكيف بمن أصاب دماء مئات الألوف من الأبرياء؟!..
> وعلماء السلطان – في بلادي – لا تزعجهم دماءٌ بريئة تسيل في تظاهرات سلمية..
> يسكتون سكوت الشيطان الأخرس… ولا فتوى واحدة (بالغلط)..
> ولكنهم كانوا ينزعجون أيما انزعاج لسفر الرئيس… فقد يصيبه أذى من ورائه..
> فيصدرون الفتوى إثر الفتوى، تحريماً لهذا السفر..
> ثم يصمون آذاننا بعبارة (لا يحل الخروج عليه وإن ألهب ظهوركم بالسياط)..
> والآن رئيسكم – ذا الشوكة – أُلهب ظهره بسياط (الخروج)..
> فصمتم صمت أهل القبور، فرقاً… ورعباً..
> فيا جميع علماء السلطان الذين تخشون الحكام أكثر من خشيتكم الله:
> تباً لكم !!.
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