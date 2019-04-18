اللجنة المنظمة تبع الاتحاد العام فشلت فشلا زريعا والأندية حيرانة.. بقلم ود الشريف

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

** علي الحاج النسخة الثانية من د حسن الترابي علي الحاج احد صناع الانقاذ يتحدث الان وبعد الثورة وبكل بجاحة ويصف عمر البشير بالطاغية ويقول نحن كمؤتمر شعبي دخلنا الحكومة وحاربناها من الداخل

** علي الحاج لا يحق له الحديث وكتابات الطيب مصطفي عبر الانتباهة دفاعا عن النظام البائد يجب ايقافها لأنها تدعو للفتنة والاعتقالات التي شملت الاخ جمال الوالي والذي لم يتقلد أي منصب دستوري في عهد الحزب الواحد يفترض أن تشمل اعتقال ومحاسبة كل من تقلد منصب دستوري من لدن علي الحاج والهادي عبدالله وحاتم سليمان وغيرهم وما نرجو تأكيده لعلي الحاج وبقية الشلة ان الشعب السوداني ليس بهذا الغباء والشعب السوداني قال كلمته في المؤتمرالوطني وهو يهدر في الشوارع كالسيول عقب تنازل الفريق ابنعوف عن السلطة وتلك المواكب لم نشهدها في تاريخ السودان

** كم أسرة سودانية تضررت من قانون ما يسمي بالصالح العام .كم أسر تشردت خلال ٣٠ عاما خاصة أسر ضباط القوات المسلحة

** تمتد اشادتنا ببعض المناضلين صناع الثورة من الخارج ونشيد بالأخ كمال علي الزين احد ثوار الدوحة والذي أشعل الفيسبوك بمقالاته النارية وحرض الشعب علي الخروج للشارع ونشيد بالكاتب الكبير عماد البليك بسلطنة عمان وبالاخ المناضل وجدي حسن ابراهيم بالعاصمة السعودية الرياض ونحي كل من خط في التاريخ سطرا بالدماء ونؤكد أن المشوار ما زال صعبا وطويلا ولتبدأ الخطوة الأولي بتوحيد الجبهة الداخلية والوصول الي اتفاق ووفاق شامل يفضي الي حكومة مدنية في المستوي

** نعم كابتن هيثم مصطفي كافح وناضل وكان في قلب المعركة مع الثوار حتي سقطت وجدير بالعمل في الاتحاد العام او كقيادي في نادي الهلال ولكن كوزير للشباب والرياضة لسه بدري عليهو لان المسألة في حاجة الي تجربة وخبرة

** حسب ما أفادت اخبار امس .السيد أسامة ونسي رئيس اتحاد الخرطوم ضمن المعتقلين في سجن كوبر وعليه سيتولي الاخ جمال احمد عمر الكيماوي مسئولية رئاسة الاتحاد الي حين أشعار آخر وطبعا أسامة ونسي جاء به المؤتمر الوطني لرئاسة أكبر اتحاد بعد اتحاد العام

** الحمد للله تخلصنا من حكاية امانة الرياضة بالمؤتمر الوطني وأمانة الشباب في المؤتمر الوطني. امانة الرياضة التي كانت تتدخل في اي انتخابات للاندية والاتحادات وتفرض من تريده وجاءت في بعض الأحيان بشخصيات لا علاقة لها بالرياضة

** والله الجمهور ما عارف أي حاجة .هل يلعب دوري النخبة من دورة واحدة ام من دورتين وهل يستطيع الاتحاد العام إكمال الموسم وهل نشهد عدالة في منافساته المختلفة وما هو رده علي نادي الخرطوم الوطني الذي اعترض علي تمثيل هلال الابيض والأهلي شندي السودان في الكونفدرالية الإفريقية هذا العام

** الامور غير واضحة في الاتحاد العام ولن نندهش اذا تم إلغاء الموسم الكروي

** المريخ انتصر علي شبابه بعشرة أهداف ..الف مبروك

** المريخ يفترض أن يكون في نهائي البطولة العربية اليوم ولكن اه و اه بتزود الالام

** مساء اليوم الهلال السعودي والنجم الساحلي في نهائي بطولة العرب والجمهور علي موعد مع مباراة ممتعة مثيرة اتوقع ان تصل الي الركلات الترجيحية وان يتوج النجم بطلا

** الهلال في القاهرة اليوم ومنها الي السويس والحمد للله ان حارس المرمي جمال سالم لم يرافق البعثة والهلال في امتحان صعب عصر الثلاثاء القادم عندما يواجه النجم وحتي الان لا نعرف ان كان الاتحاد المصري سيسمح بدخول الجمهور لاستاد السويس اما لا

** نشيد باتحاد الخرطوم وهو يدير منافساته المختلفة بدقة و انضباط شديد

** معقول يالفاتح باني الدوري الممتاز يتوقف شهر ونصف الشهر وتتحاججو بضيق الوقت وتنتظروا الاتحاد الأفريقي يمد الموسم والاتحاد الأفريقي لن يوافق ويصبح دوري النخبة لا معني له اذا أقيم من دورة واحدة ولن يجد أي اهتمام

** من ينتظر صعود الهلال لنصف نهائي الكونفدرالية سينتظر طويلا

** خالد النعسان أحرز ثلاث أهداف في شباك شباب المريخ وليس في شباك النجم الساحلي

** محمد عبد الرحمن مهاجم المريخ سافر إلي الإمارات للعلاج وربنا يكتب السلامة

** السجن ترباسو انخلع بعد انفجار الزلزلة

** آخر دبوس

** اللجنة المنظمة تبع الاتحاد العام فشلت فشلا زريعا والأندية حيرانة .