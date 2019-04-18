الثورة خيار الوسط الرياضي..!.. بقلم نادر عطا

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

*التقي جيل البطوﻻت بجيل التضحيات، التحية والتقدير لكل شباب وطني وهم يسجلون بأحرف من نور و يقتلعون اعتي وأكبر الأنظمة الشمولية، ليس في أفريقيا بل في العالم والمجد والخلود للشهداء وهم أكرم منا جميعاً، والتحية والتقدير لبعض الزملاء الذين لم يبيعوا أقلامهم وظلوا مساندين للثورة.

* ومثلما حدث التغيير السياسي يجب أن نعمل جميعا من أجل تغيير اتحاد كرة القدم العام الذي جاء محموﻻ علي أكتاف أمانة الشباب بحزب المؤتمر الوطن المخلوع وبواسطة الثنائي طارق حمزة ومحمد جلال.

* وأمانة الشباب الجسم الغريب دمرت الرياضة بكل مناحيها فهي “سوسه” تدخل في كل كبيرة وصغيرة لم تترك اتحاد لم تدمره وآخرها اتحاد الخرطوم الذي أتي برئيس ليس له نادي وﻻ يمتلك أي عضوية في أي نادي يتبع لاتحاد الخرطوم.

* والمهمة التي تنتظر جميع الاتحادات وفرق أندية الدوري الممتاز “كنس” كل من أتت بهم أمانة الشباب، ومن بلاوي هذه الأمانة الكيزانية أنها أدخلت غرباء في الوسط الرياضي لا علاقة لهم بكرة القدم مثل المدعو برقو الذي أصبح في غفلة من الزمن مسئولا عن منتخباتنا الوطنية وكانت النتيجة الحتمية هو حصولنا علي “طيش” أفريقيا بجدارة

* هل تعلم عزيزي القارئ بأن مدير شرطة النظام العام السابق هو نائب رئيس الاتحاد السوداني والذي سنعود له بالتفاصيل الممله، بجانب المناضل رمزي القضارف والذي وصفة صحفي الزيت والزهور برمز الشفافية، وهل يعلم صحفي الزيت بأن رمز الشفافية ذهب لمجموعة معتصم واقسم بالتصويت لها ضد شداد وهو الآن يعمل مع شداد نفسه.

* هل صحيح بأن برقو الذي صدع رؤوسنا بالقصر والحزب الحاكم كان مجرد فرد في استقبال صندوق دعم الطلاب،ننتظر ردك يا مسئول المنتخبات الوطنية الذي أطلق عليك صحفيو الظروف لقب “السلطان” وأنت لا علاقة لك بالسلاطين.

* وهل صحيح بأن جلال هو شريك شقيق الرئيس المخلوع ومحمد المأمون ، و ما هي آخر أخبار لجنة تحقيق اتحاد الدويم يا حلفا، وما هي آخر أخبار لجنة التحقيق في اتحاد أبوزيد يا قوصي، وما هي آخر أخبار ما سطرناه هنا من طلب موظف الاتحاد اﻻبن المدلل للامين العام بخصوص طلب مال في اﻻبيض لأنه وبحسب زعمه اشتغل شغل كوره مع الحكام يا قوصي.

* من هو المراهق السبعيني الذي ضبط في البطولة العربية في لبنان سابقا والذي ضبط بالصور والذي شوه سمعة السودان مع المنتخب الوطني اﻻول وهو أحد أبرز قيادات الاتحاد الحالي لكرة القدم وأحد الذين ادخلوا أمانة الشباب بالحزب المخلوع في انتخابات اتحاد الكرة العام وهو أحد رموز النظام الفاسد، فاسد ومراهق تسقط بس.

*تخيلوا أن هنالك إداري ﻻ نادي له في الممتاز ولم يعمل إداريا اﻻ في نادي درجة ثانية وﻻ ثالثة ما عارف وكان ذلك قبل عشرون عاما، أصبح اﻻن قياديا في اتحاد الكرة العام بسبب سياسة “التمكين” التي كان يتبعها الحزب المخلوع الذي دمر البلاد من شرقها لغربها.

* في الأيام القادمة لا نملك سوى كشف الحقائق وفتح ملفات الفساد في المدينة الرياضية وما صاحب استقطاعها وهل هنالك قيادات رياضية نافذة تسكن جنوب المدينة الرياضية ونقدم السؤال المهم، كيف امتلكت هذه اﻻراضي وخاصة ذلك المراهق السبعيني صاحب فضيحة لبنان المشهور بعمل الصبغة على شعره.

* قريبا سنفتح ملف صندوق دعم الأنشطة الشبابية والرياضية بالولاية القريبة من الخرطوم،تخيلوا أن الفرحان برقو وعمار الصادق ومحمد جلال و عامر والهزاز الجابري وابوقبة وباني هذه نوعية اﻻدارين الذين ابتلتنا بهم أمانة الشباب التي يقودها سنة روضة إدارة رياضية طارق حمزة.

*أخيرا..سنكشف وبالتفاصيل الدقيقة المفسدون في الرياضة أعوان الحزب الذي سفك دماء الشعب السوداني بعد أن جوعه وشرده..!