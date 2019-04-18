البشير ليس في سجن كوبر.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

نفت صحيفة التيار الصادرة اليوم”الخميس” اعتقال الرئيس المخلوع عمر البشير بسجن كوبر الاتحادي.

وأكّدت الصحيفة أن اللواء طبيب عبد الله البشير معتقل ضمن آخرين بسجن كوبر، ورجحت بحسب مصادرها أن يكون البشير معتقلاً ببيت الضيافة ضمن السكن الرئاسي بالقرب من القيادة العامة.

وأشارت إلى أنّ ذات المنزل تم فيه اعتقال هيئة الأركان عن حدوث انقلاب يونيو 1989.