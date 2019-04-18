الرئيس الجزائرى المؤقت يستقبل رئيس المجلس الوطنى الشعبى الأسبق

استقبل الرئيس الجزائرى المؤقت عبد القادر بن صالح اليوم الخميس، رئيس المجلس الوطنى الشعبى "الغرفة الثانية فى البرلمان" الأسبق عبد العزيز زيارى بمقر رئاسة الجمهورية بالجزائر العاصمة، ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية، دون أن الإشارة إلى مزيد من التفاصيل حول اللقاء.

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