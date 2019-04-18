وأشارت المجلة إلى أن المسئولين فى الوحدة المشرفة على مهمة الحدود والمعروف باسم US Army North صاغت أوامر نشر القوات تحسبا لطلب من وزارة الأمن الداخلى لمساعدة هيئة الجمارك وحماية الحدود فى المهمة الحالية المشتركة على الحدود.
وبحسب ما قالت نيوزويك، فإن الوثيقة تظهر الإلحاح المتزايد من قبل الرئيس ترامب لمواجهة أزمة على الحدود الجنوبية، حيث جاءت الأوامر بعد استقالة وزيرة الأمن الداخلى كريستين نيلسن فى السابع من إبريل الجارى.
ونقلت نيوزويك عن أربعة مسئولين بوزارة الدفاع قولهم إن الوثيقة تظهر على ما يبدو أن ما بين 9 إلى 10 آلاف من القوات الأمريكية متجهة إلى الحدود الجنوبية الغربية على مدار الأشهر القليلة المقبلة، إلا أن البنتاجون قال يوم الثلاثاء إن الوثيقة مضللة، فليس كل الأعضاء الفاعلين فى وحدة يتم اختيارهم لنشرهم على الحدود.
وقال متحدث باسم البنتاجون للمجلة الأمريكية إن المخططين العسكريين الأمريكيين يتوقعون إرسال حوالى 3 آلاف من القوات الإضافية للانضمام إلى القوات المتواجدة بالفعل على الحدود، لكن لم يتلقوا أى طلب جديد للمساعدة من وزارة الأمن الداخلى.
كانت هذه تفاصيل خبر "نيوزويك": إدارة ترامب ترسل آلاف من القوات الإضافية للحدود الجنوبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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