وأوضح بيان للمكتب نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية أن "أكثر من ألفى جندى من قاعدة عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية يشاركون فى المناورات، إلى جانب أكثر من 400 مركبة عسكرية، تشمل مروحيات من طراز (كيه أيه-52 أليجيتور) وقاذفات صواريخ متنوعة من طراز جراد".
كانت هذه تفاصيل خبر أكثر من ألفى جندى روسى يشاركون فى مناورات عسكرية مشتركة فى أبخازيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.