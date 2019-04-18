أكثر من ألفى جندى روسى يشاركون فى مناورات عسكرية مشتركة فى أبخازيا

ذكر المكتب الصحفى للمنطقة العسكرية الجنوبية فى روسيا، اليوم الخميس، أن فرقة من الجنود التابعين للمنطقة العسكرية الجنوبية وجنود وزارة الدفاع الأبخازية بدأوا تدريبات عسكرية مشتركة، للتدريب على مهارات المناورة الدفاعية على الشاطئ والتضاريس الجبلية.

وأوضح بيان للمكتب نقلته وكالة أنباء (تاس) الروسية أن "أكثر من ألفى جندى من قاعدة عسكرية تابعة للمنطقة العسكرية الجنوبية يشاركون فى المناورات، إلى جانب أكثر من 400 مركبة عسكرية، تشمل مروحيات من طراز (كيه أيه-52 أليجيتور) وقاذفات صواريخ متنوعة من طراز جراد".