3 تصريحات تكشف القصة.. هل يزور وفد قطري السودان أم لأ؟ (تقرير)

جدل دار خلال الساعات الماضية، بشأن زيارة وفد قطري للسودان، لإجراء عدة محادثات بشأن الأوضاع في البلاد، إلا أن بعد ساعات تم نغي الخبر، إلى أن خرجت الخارجية السودانية وأعلنت موقفها.

فكشفت مصادر سودانية رفيعة لـ"البيان" أن وفداً قطرياً برئاسة وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن، طلب القدوم إلى السودان لإجراء محادثات مع المسؤولين السودانيين، في ظل التغيرات الكبيرة التي يشهدها السودان.

وقالت المصادر إن السلطات السودانية أبلغت الوفد القطري بعدم رغبة الخرطوم في استضافته.

وأضافت المصادر لـ"البيان" أن السلطة التي تولت الحكم في السودان، لديها العديد من التحفظات على السياسات القطرية.

وأوضحت أن علاقات البلدين لن تكون كما كانت في السابق ما لم تجر الدوحة تعديلات جوهرية على سياساتها تجاه السودان.

وقالت المصادر إن الإشارات التي تأتي من قطر حتى الآن لا تصب في مصلحة الشعب السوداني، وإنما تهدف لحماية رموز النظام السابق، وتسعى للتشجيع الى الالتفاف على ثورة الشعب السوداني.

ونفى المجلس العسكري الانتقالي السوداني، فجر الخميس، صحة أخبار تناولتها بعض وسائل الإعلام المحلية والعالمية حول رفض السودان لإستقبال وفد قطري برئاسة وزير الخارجية، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

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جاء ذلك في بيان صادر عن متحدث المجلس العسكري، الفريق الركن شمس الدين كباشي، ونشره إعلام المجلس، اطلعت عليه الأناضول.

وأضاف "إذ ينفي المجلس هذا الخبر نفيا قاطعا يؤكد عدم وصول أية طائرة قطرية للأراضي السودانية، وأن هذا الخبر عار من الصحة تماما".

ولكن نفت وزارة الخارجية ما نقلته إحدى القنوات الفضائية من أن السودان رفض إستقبال وفد قطري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية.

وأوضح السفير بابكر الصديق محمد الأمين الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية لوكالة السودان للأنباء أن الترتيبات تجري لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم.

وأعلنت الخارجية السودانية، اليوم الخميس، أن الترتيبات تجري لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم قريبا.

وأفاد الناطق الرسمي باسم الخارجية بابكر الصديق محمد الأمين في بيان مقتضب: "تود وزارة الخارجية أن تنفي ما نقلته إحدى القنوات الفضائية من أن السودان رفض استقبال وفد قطري برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية".

وتابع الناطق: "تجرى الترتيبات لزيارة وفد قطري رفيع المستوى للخرطوم".

