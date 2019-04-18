مواكب 18 أبريل إلى القيادة العامة

الخميس 18/أبريل/2019 - 01:39 م حسين بشير التحام موكب الاعلامين والمحامين ولجان المقاومة في طريقهم الي ساحة الاعتصام امام مقر القادة العامة للقوات المسلحة استجابة لدعوة “قوى الحرية والتغيير” التي حثت جماهيرها للاحتشاد اليوم الخميس للمطالبة بتسليم السلطة لحكومة مدنية وتسيير “مواكب السودان الواحد” إلى القيادة العامة للجيش في العاصمة والولايات . تعليقات Facebook تعليقات اخبار الخليج 365 365

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