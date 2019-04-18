صحيفة: ترامب ناقش مع بابا الفاتيكان تخفيف معاناة شعب فنزويلا

قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز، إن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، تحدث عبر الهاتف مع البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، حول كيفية "تخفيف المعاناة" وتعزيز الانتقال إلى الديمقراطية فى فنزويلا.

ووفقا لصحيفة "اكسبيكتادور" المكسيكية فإن الموضوع الرئيسى بين بابا الفاتيكان وترامب، هو حريق كاتدرائية نودتردام فى باريس، ولكن كلاهما انتهز الفرصة للتعليق على الوضع فى فنزويلا.

وقالت ساندرز فى بيان، "تحدث الرئيس والبابا عن كيفية تخفيف معاناة الشعب الفنزويلى ونقل البلاد إلى انتقال ديمقراطى".

كما تحدث ترامب عبر الهاتف مع رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى حول "تصاعد التوترات فى ليبيا والطريق إلى انتخابات حرة ونزيهة فى فنزويلا".

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وكانت الولايات المتحدة أول دولة اعترفت بزعيم المعارضة خوان جوايدو كرئيس شرعى لفنزويلا بعد أن أعلن أنه رئيس الدولة المسئول عن البلاد فى 23 يناير، ومنذ ذلك الحين بدأ حملة ضغط لإجبار البلاد على الخروج من البلاد، الرئيس الفنزويلى، نيكولاس مادورو.

من جانبه، قال البابا إنه يخشى "سفك دماء محتمل فى فنزويلا"، وعرض مساعدته إذا أراد الطرفان أن يحقق ذلك "حلا عادلا وسلميا".

وقال ترامب على حسابه بتويتر: "لقد أجريت حديثًا رائعا مع البابا فرانسيس، حيث قدمت التعازى من شعب الولايات المتحدة على النيران الرهيبة والمدمرة فى كاتدرائية نوتردام".