الكرملين: زعيم كوريا الشمالية يزور روسيا الشهر الجارى

قال الكرملين اليوم الخميس إن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون سيسافر إلى روسيا في النصف الثاني من هذا الشهر ويلتقي بالرئيس فلاديمير بوتين.
ولم يعط الكرملين مزيدا من التفاصيل في البيان الذي نشر على موقعه الإلكترونى.
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