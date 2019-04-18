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مصر تعلن موعد دخول مفاعل الضبعة النووي الخدمة

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كشف أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، عن حصول مشروع الضبعة النووي على جائزة "روس آتوم"، كأحد أفضل ثلاثة مشروعات نووية من حيث الانطلاقة.

وقال حمزة في تصريحات تلفزيونية: "هذه الجائزة تؤكد الدعم الحقيقي من القيادة السياسية المصرية للمشروعات الكبرى، واهتمام مصر باستخدام أحدث وسائل التكنولوجيا، والالتزام بأعلى درجات الأمان في المشروع".

وأضاف حمزة "يتم تدريب الكوادر المصرية، من خلال مدرسة الضبعة النووية الفنية"، متوقعا أن تكون مصر مركزا هاما لتداول الخبرات في هذا المجال في محيطها العربي والإقليمي.

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