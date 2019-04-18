وزارة الدفاع التركية تنفي تعرض إحدى مناطقها العسكرية لهجوم

نفت وزارة الدفاع التركية، ما تردد من شائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، زعمت أن إحدى المناطق العسكرية في ولاية شرناق (جنوب شرق)، تعرضت لهجوم مسلح.

وفي بيان صادر عنها، نشرته على حسابها الرسمي بموقع "تويتر"؛ في وقت متأخر من مساء الأربعاء، شددت الوزارة التركية على أن "هذه الشائعات لا أساس لها من الصحة".

وتابع البيان موضحا أن "بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تزعم تعرض إحدى المناطق العسكرية بشرناق لهجوم، وهذه المعلومات غير صحيحة ولا أساس لها".

وتنشط منظمة "بي كا كا"، التي تصنفها تركيا إرهابية في ولاية شرناق جنوب شرقي البلاد. ودأبت قوات الأمن والجيش التركي على استهداف مواقع المنظمة وملاحقة عناصرها، جنوبي وجنوب شرقي البلاد وشمالي العراق، ردا على هجمات إرهابية تنفّذها داخل البلاد انطلاقاً من الأراضي العراقية، مستهدفة المدنيين وعناصر الأمن.