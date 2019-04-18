مصدر بأسرة البشير: لم ينقل إلى سجن كوبر وهذا مكانه

قال مصدر من أسرة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير، الخميس، إن الأخير "لم ينقل إلى سجن كوبر المركزي" بمدينة بحري شمالي الخرطوم.

وأضاف المصدر، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه لحساسية الأمر، أن البشير "لا يزال في مقر إقامته ببيت الضيافة (منزله) وأي حديث غير ذلك ليس صحيحا".

ولم يصدر عن المجلس العسكري أي تصريح بشأن البشير.