وأضاف المصدر، لوكالة الأناضول، مفضلا عدم نشر اسمه لحساسية الأمر، أن البشير "لا يزال في مقر إقامته ببيت الضيافة (منزله) وأي حديث غير ذلك ليس صحيحا".
ولم يصدر عن المجلس العسكري أي تصريح بشأن البشير.
كانت هذه تفاصيل خبر مصدر بأسرة البشير: لم ينقل إلى سجن كوبر وهذا مكانه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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