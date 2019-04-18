محاميي غرب دارفور يسيرون موكب الي القيادة العامة

المحامين بولاية غرب دارفور الجنينة يسيرون موكب الي القيادة العامة تزامنا مع يوم المليونية الذي دعت لها تجمع المهنيين السودانيين وذلك رفضا للمجلس العسكري ومواصلة الاعتصام أمام مقر أمانة الحكومة كما طالبوا بتسليم السلطة للشعب وقائمة لإسماء تضم اعضاء الموتمر الوطني الذي يجب القبض عليهم بالولاية والممتلكات الذي يجب مصادرتها .

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