كشف الخطة السحرية للفرقة التونسية ..!!.. بقلم محمد عثمان بلل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

• لا يوجد افضل للجهاز الفني للهلال من متابعة مباراة النجم الساحلي التي تجمعه بأزرق السعودية في نهائي ابطال العرب اليوم بأمارة العين للتعرف على طريقة لعب الفريق التونسي في المباريات الحاسمة.

• النجم الساحلي واجه الهلال في جولة الذهاب من دور الـ8 لبطولة الكونفدرالية في سوسة بطريقة لعب تختلف عن التي سيؤدي بها مباراة الاياب في السويس .. وهذه التكتيك لن يختلف عن الذي سيخوض به النهائي العربي.

• (اللتوال) غالبا سيلعب بخطة متوازنة للفارق بينه بين الهلال السعودي الذي يتفوق عليه من الناحية الفنية .. حيث يملك الهلال لاعبين من طراز عالٍ خاصة المحترفين الذين يعتبرون الكرت الرابح لهذا الفريق.

• في مباراة السويس سيدخل النجم الساحلي في وضع افضل من الهلال بعد ان كسب جولة الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف .. ويحتاج خصمه لتسجيل هدفين من اجل خطف بطاقة التأهل .. لذلك سيؤدي هذا اللقاء بخطة متوزانة حتي لا تستقبل هدف.

• لذلك المطلوب من الجهاز الفني ولاعبي الهلال الحرص على متابعة نهائي كأس زايد بكل اهتمام وتسجيله لمراجعته في الحصة التدريبية بواسطة الكوكي مدرب الفريق.

• والتركيز اكثر على آداء لاعبي الوسط والدفاع .. وتعتبر هذه الخطوط من أقوى خطوط النجم الساحلي .. وقد شكل الفريق جدار فولاذي في وجه لاعبي الوصيف في مباراة الرد للمرحلة السابقة من البطولة العربية بأم درمان.

• وفشل لاعبي الوصيف في الوصول الي المنطقة الدفاعية للنجم الساحلي طيلة فترات اللقاء إلا بواسطة محاولا فردية لم يكتب لها النجاح .. وبكل تأكيد سيتخدم النجم هذا التكتيك امام الهلال للخروج بنتيجة ايجابية.

• عموما أزرق السودان مؤهل تماما لتخطي النجم الساحلي اذا وجد تحكيم جيد .. يختلف تماما عن الطاقم المغربي الذي أدار مباراة الذهاب ومنح اصحاب الارض 3 ركلات جزاء في أسوأ سقوط للتحكيم الافريقي الظالم .. ولا ندري ماذا فعل مجلس الهلال في شكواه ضد آداء التحكيم في تلك المباراة.

(صمت اخير) ..

• أبدا ما هنت يا سوداننا يوما علينا.

• بالذي اصبح شمسا في يدينا

• وغناء عاطرا تعدو به الريح

• فتختال الهويني

• من كل قلب يا بلادي

• فرحة نابعة من كل قلب يا بلادي