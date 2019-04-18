هبوط حاد للدولار بأسواق الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

توقع متعاملون في سوق العملات الأجنبية حدوث هبوط حاد للدولار بعد قرار تجميد كافة أرصدة الشركات والمؤسسات الحكومية للنظام السابق.

وكشفت جولة (الإنتباهة) بسوق العملات، عن تراجع كبير بعد الحراك الثوري مؤخراً وقلة ظاهرة التعامل بالشيك، وأكد متعامل بسوق العملات خاصة الدولار عن هبوط حاد في الدولار وصل(50) جنيهاً ولا أحد يرغب في الشراء. وعزا ذلك لكثرة العرض وقلة الطلب، كما شهدت العملات الأخرى انخفاضاً حيث بلع سعر الريال ما بين 13 14 جنيهاً، وقال إن هناك انخفاضاً في الطلب على العملات الأخرى.

وفي السياق توقع الخبير المصرفي عبد الله الرمادي لـ (الإنتباهة) أن ينخفض سعر الدولار أكثر، لجهة أن أكبر المتاجرين فيه هم القطط السمان وهم أركان النظام البائد، وقال قد اختفوا بلا رجعة.

ووضع الرمادي روشتة لخفض الطلب علي الدولار وزيادة عائدات الصادر، وجزم بأن قفل الحدود ضد المهربين سيوفر مبالغ طائلة كانت تصرف على استيراد القمح والوقود وخلافه ثم تهرب تلك السلع لبعض دول الجوار، وشدد على ضرورة الإشراف المباشر وإدارة شراء وبيع الذهب بواسطة البنك المركزي، وقطع بأن منع الأجانب من شراء المحاصيل وتصديرها بطرق ملتوية سوف يعمل على وقف فقد عائد الصادر لتلك السلع.