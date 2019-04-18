في نهائي كأس زايد.. من يظفر باللقب اليوم؟

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

سيكون استاد هزاع بن زايد في الخامسة إلا ربعًا من مساء اليوم”الخميس” مسرحًا لمباراة قوية ومثيرة تجمع النجم الساحلي ونظيره الهلال السعودي في نهائي كأس زايد للأندية الأبطال.

ويدخل ممثل السعودية المواجهة بمعنويات عالية بعدما استعاد الصدارة مؤخرًا في الدوري المحلي، ويسعى الفريق إلى حصد اللقب خصوصًا وأنّ أزاح نده التقليدي الأهلي في المرحلة السابقة.

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على الجانب الآخر، يأمل النجم الساحلي تحقيق اللقب قبل التحدي المرتقب في بطولة الكنفدرالية عندما يواجه الهلال في الثاني والعشرين من الشهر الجاري.

وأسند الاتحاد العربي لكرة القدم، إدارة المباراة النهائية لبطولة كأس زايد للأندية، التي تجمع الهلال السعودي، مع النجم الساحلي التونسي، على إستاد هزاع بن زايد بمدينة العين، لطاقم تحكيم إماراتي.

ويقود المباراة، حكم الساحة المونديالي محمد عبد الله حسن، ويُعاونه محمد أحمد الحمادي، حكم مساعد أول، ومسعود حسن، حكم مساعد ثان.

وسيكون عادل النقبي، وسلطان عبد الرزاق، حكمين لتقنية الفيديو، والمغربي نور الدين الجعفري، حكمًا رابعًا.