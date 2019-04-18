تراجع أسعار الألبان المجففة واستقرار بقية السلع

الخليج 365 : أفاد بعض تجارالسلع الاستهلاكية ،باستقرار أسعار السلع باستثناء الألبان والتي تشهد تراجعاً طفيفاً في الأسعار، مبينين أن سعر لبن الوادي عبوة (2) كيلو وربع (700) جنيه بدلاًعن (750) جنيهاً، عازين تراجع السعر لانخفاض سعرالصرف، مؤكدين تراجع أسعار السلع الدولارية خلال الفترة تدريجياً.

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