مزارعو الجزيرة يؤكدون تسليم كافة إنتاج القمح للمخزون الاستراتيجي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أكد عدد من المزارعين بمشروع الجزيرة والمناقل تسليم كافة المزارعين إنتاجهم من محصول القمح للمخزون الاستراتيجي, مؤكدين على حصاد مساحة حوالي (470) ألف فدان بالجزيرة والمناقل, مشيرين إلى أن إنتاجية هذا العام من القمح بمشروع الجزيرة تقدر بحوالي(600) ألف طن. وكشف رئيس قسم التخصصي بالقسم الشمالي الغربي بمشروع الجزيرة والمناقل الصديق عثمان أن المساحة التي تم حصادها تقدر بحوالي (460) ألف فدان.

وقال لـ (السوداني) إن متوسط إنتاجية الفدان تقدر بـ 13 – 15 جوالاً, وأضاف “هنالك بعض المساحات إنتاجيتها لا تقل عن 23 – 30 جوالاً للفدان”, مشيراً إلى أن إنتاجية مشروع الجزيرة تقدر بحوالي (600) ألف طن, مؤكداً على سداد كافة المزارعين مديونيات المزارعين إلى جانب تسليمهم إنتاج القمح إلى المخزون الاستراتيجي من المساحة التي تم حصادها (470) ألف فدان, لافتاً إلى أنه لم تواجه الحصاد أي مشكلة.

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وأكد المزارع بمشروع الجزيرة والمناقل سفيان النعمة البشير أن المساحة التي زرعت بالجزيرة والمناقل حوالي (363) ألف فدان إلى جانب زراعة مساحات أخرى خارج الدورة الزراعية تقدر بحوالي 15 ألف فدان, وقال لـ (السوداني) إن الحصاد بالمشروع انتهى بنسبة 95% , مشيراً إلى أن متوسط إنتاجية الفدان 13 – 16 جوالاً , وأضاف هنالك بعض المساحات أنتجت 20 – 23 جوالاً للفدان, عازياً تراجع المساحة المقترحة لزراعة القمح إلى نقص التقاوي والتمويل في بداية الموسم , مؤكداً تسليم المزارعين إنتاجهم من القمح إلى المخزون الاستراتيجي , وأضاف أن إنتاجية القمح في هذا الموسم عالية.

وأشار المزارع بمشروع الجزيرة قسم الهدي علي عبد الله انتهاء الحصاد بنسبة 100%, مؤكداً على الإنتاجية العالية في هذا الموسم, وأضاف أن إنتاجية هذا الموسم أعلى من إنتاجية الموسم السابق, وقال إن متوسط إنتاجية الفدان لا تقل عن 15 – 20 جوالاً , وأضاف هنالك بعض المساحات أنتجت 30 جوالاً للفدان, مؤكداً تسليمهم إنتاج القمح إلى المخزون الاستراتيجي وسداد المزارعين للمديونية.

ودعا الخبير الاقتصادي الأستاذ المشارك بجامعة المغتربين د. محمد الناير إلى أهمية وضع خطة متكاملة لتأمين السلع الضرورية الأساسية بالاستفادة من القمح المنتج في هذا الموسم إلى جانب استيراد ما يسد الفجوة من القمح للاستهلاك وأهمية تأمين الوقود , لافتاً إلى أن مساندة الدول التي أعلنت المساعدة يمكنها أن تحل المشكلات في فجوة القمح .