تراجع في سعر السكر  وكنانة تستعد لطرح حصص رمضان

الخليج 365 :

كشف تجار سكر بسوقي أمدرمان و المحلي الخرطوم لـ(السوداني) أمس، عن تراجع في أسعار المحلي والمستورد بالأسواق نتيجة لتزايد المعروض منه بالسوق وبدء استعداد شركة كنانة لطرح السكر في ربك.

وقال تاجر بأم درمان لـ(السوداني) إن الشركة حددت الكمية التي ستسلم لكل تاجر مسجل بالشركة بواقع (200) جوال لزنة (50) كيلو أما زنة (10)كيلو عدد (1000) جوال، كاشفاً عن تراجع سعر السكر المستورد عبوة (50)كيلونحو (1,480) للكاش بدلاًعن (1,600)جنيه أما سعر الشيك تراجع نحو (1,800)جنيه بدلاًعن (1,900) جنيه بالأسواق، وتوقع المزيد من تراجع الأسعار بعد طرح كافة الشركات للسكر ولتراجع الدولار.

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وقال تاجر السكر المستورد بالسوق المحلي الخرطوم يوسف لـ(السوداني) إن أسعار السكر تراجعت لنحو (1,400) جنيه لعبوة (50)كيلو أما زنة (10)كيلو بسعر (280)جنيهاً بدلاًعن (300-350)جنيهاً وتوقع استمرار تراجع السكر عقب طرح الشركات السكر، مضيفاً أن هنالك وفرة في الكمية بالأسواق.

ولفت تاجر جملة بالسوق العربي فضل حجب اسمه لـ(السوداني) أمس، لتراجع السكر نتيجة لانخفاض سعر الصرف، مبيناً أن سعر السكر المستورد تراجع لنحو (1,530)جنيهاً بدلاًعن(1,800) جنيه، وتوقع انخفاض السعر بطرح إنتاج الشركات بالأسواق مطمئناً على أن الكميات سوف تغطي شهر رمضان .

وعزا تاجر سكر ببحري أحمد إبراهيم تراجع أسعار السكر بالأسواق نتيجة تراجع الدولار باعتبار أن السكر من السلع الدولارية ، مبيناً أن سعرالسكر عبوة (50) كيلو (1,480)جنيهاً بدلاًعن (1,600-1,800)جنيه، وقال : رغم انخفاض سعر السكر إلا أن القوى الشرائية تشهد تراجعاً في حركة البيع وتوقع المزيد من انخفاض السعر.